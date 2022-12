Policía abre investigación tras denuncia por presunta extorsión a músico

El comandante de la Policía Nacional, comisario Gilberto Fleitas, indicó que la Policía Nacional ha iniciado de oficio una investigación interna a los agentes policiales de la comisaría tercera, luego de que los denunciaran en un caso de supuesta extorsión.

La investigación se inició de oficio, luego de que el músico, Nicolás Cañete, denunciara como los agentes policiales lo golpearon, maltrataron, le quitaron G. 5 millones y hasta lo desnudaron, amenazándole de que los detenidos en la celda lo iban a violar.

“Esta mañana ya intervino Asuntos internos. Se tiene que verificar todo, entrevistar a toda la gente y hacer los trabajos técnicos para evidenciar. Vamos a coadyudar con la Fiscalía si amerita para la investigación”, dijo en comunicación con la redacción de ABC.

Detuvieron a músico por estacionar y dar de comer a gatos, según denuncia

Nicolás contó que se encontraba estacionado en la vía pública, frente a un patio, dando de comer a unos gatos, cuando se acercó una patrullera y los agentes le pidieron que se baje del auto en el que estaba, a lo que él respondió con una negativa “porque conocía sus derechos”.

Como no tenía consigo su documento de identidad, llamó por teléfono a alguien para que se lo acerque; sin embargo, denunció que los policías forzaron la puerta del vehículo hasta lograr abrirlo y bajarlo.

“Me bajaron, me pegaron, me esposaron fortísimo, me metieron contra el auto. Traté de cubrir mi cara para que no me revienten por el auto. Me trajeron a la Comisaría, me llevaron al calabozo y me dijeron que me hago del prepotente y que no tengo que hacer eso como los policías”, relató.

El joven músico cuenta también que dentro del calabozo estaban cinco o seis personas, frente a las cuales fue obligado por los policías a desnudarse. “Me dijo (el policía) que me vaya al baño y les dijo a ellos que me violen y me volvió a pegar”.

Instó a la ciudadanía a tener cuidado porque ya no se puede estacionar en la calle. “Estamos en plena dictadura, o peor. Ellos pueden hacer lo que quieran, hasta me hicieron firmar un documento”, comentó.

Comisario de la tercera niega el hecho y acusa al músico de “agresivo y prepotente”

El comisario Jorge Ramón Palacios, jefe de la Comisaría Tercera de Luque, explicó que en el momento que fue demorado, el músico se encontraba estacionado en un área donde se registran muchos robos de vehículos, una zona oscura, y en “actitud sospechosa”.

Comentó que, según el policía interviniente, se le pidió amablemente que baje del vehículo, así como sus documentos, pero tanto Nicolás Cañete, como su acompañante, se negaron.

“Se hizo uso proporcional de la fuerza porque él estaba agresivo y se le llevó a la Comisaría porque no contaba con sus documentos, no se quiso identificar”, indicó.

El comisario agregó que el músico fue demorado, se vio sus antecedentes, se le identificó y luego de que sus familiares llegaran con su documento de identidad fue liberado. “Nosotros en nuestro rol preventivo tenemos que identificar a las personas, no se tienen que negar”, expresó el jefe de la Comisaría.

Con respecto a la denuncia hecha en redes sociales sobre un presunto intento de violación y el presunto pago de G. 5.000.000 para su liberación, el comisario negó el hecho e instó al joven a realizar la denuncia formal para que se abra una investigación.