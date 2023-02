Policía “sabía” pero nunca pudo “probar” que “Ryguasú” era narcotraficante

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el comisario principal Sergio Insfrán, jefe del departamento de Lucha contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, admitió que las fuerzas de seguridad manejaban la información de los vínculos de Ederson Salinas Benítez, alias “Ryguasú”, con el narcotráfico, pero que al no estar siendo investigado por un hecho en particular recientemente no estaba bajo vigilancia policial.

Salinas Benítez fue asesinado por sicarios el pasado sábado en el estacionamiento del supermercado Mundi Mark, de la cadena Superseis, ubicado sobre la avenida España en el barrio Mariscal López de Asunción.

El comisario Insfrán reiteró que la semana pasada se realizó un allanamiento en Asunción en que varias personas fueron detenidas y puestas a cargo del Ministerio Público, con la presunción de que “ya le estaban buscando” a Salinas Benítez, quien era vinculado al grupo criminal Primer Comando Capital y era considerado una figura importante en el narcotráfico y el crimen organizado en la frontera entre Brasil y Paraguay.

“Se estaban tomando todos los recaudos, por eso se hizo el allanamiento, por la hipótesis de que esta gente estaba por Asunción para eso, (Salinas Benítez) sabía que estaba siendo buscado”, agregó el jefe policial.

“Siempre manejamos que era un narcotraficante”

A pesar de esos factores y otros, como afirmaciones hechas por la pareja de “Rugyasú” de que, supuestamente, Salinas Benítez recibió una amenaza de muerte días antes del ataque mortal en su contra, el supuesto narcotraficante estaba en libertad y sin resguardo policial.

El comisario Insfrán admitió que “siempre manejamos que (Salinas Benítez) era un narcotraficante”, pero afirmó que la información con que contaba la Policía era “datos sueltos de inteligencia que nunca pudimos probar”.

Salinas Benítez fue víctima de un atentado previo en marzo de 2022, cuando desconocidos atacaron con armas de fuego su residencia en Pedro Juan Caballero. En esa ocasión fue puesto a resguardo por la Policía Nacional por dos días antes de que el mismo decidiera prescindir de la custodia policial.

Las autoridades también manejaron la hipótesis de que Salinas Benítez fue un blanco del atentado perpetrado en enero de ese año en el evento musical Ja’umina Fest, en San Bernardino, donde fallecieron dos personas, aunque los investigadores nunca pudieron probar esa hipótesis.

En noviembre del año pasado, según comentó el comisario Insfrán, “Ryguasú” decidió mudarse con su familia a Asunción, aparentemente debido al peligro que representaba permanecer en Pedro Juan Caballero.

El comisario Insfrán prometió que “la Policía va a seguir trabajando y poniendo su mejor esfuerzo para que la ciudadanía se sienta segura”, y afirmó que se podría dar un “resultado favorable” sobre la investigación del asesinato de Salinas Benítez “en contados días”.