Joven universitario fue golpeado por llevar cabello largo y tener tatuaje en Caazapá

La víctima de la golpiza fue identificada como Elías Coronel, de 24 años de edad. El mismo habría llegado a una bodega del barrio San Roque de esta localidad donde se encontró con tres personas ingiriendo bebida alcohólica y que una de ellas, le increpó por tener cabello largo y tatuaje y comenzó a propinarle golpes en diferentes partes del cuerpo, según los datos. La cámara de vigilancia del local comercial grabó parte del ataque.

El hermano de la víctima, Carlos Coronel, dijo que Elías trabaja de madrugada en la panadería con su padre y de allí venía cuando llegó al local donde se vende bebidas alcohólicas que estaba cerrado. Pero que allí estaban tomando cerveza tres personas identificadas como Nilson González, José González (alias José Arroyo) ambas de la compañías Arroyo Porá y otro poblador de la zona urbana de conocido como Kokito López.

Carlos Coronel contó que su hermano después del ataque que recibió, durante el cual perdió dos veces el conocimiento, a raíz de que sus atacantes le agarraron del cabello para golpearle por el asfalto, fue hasta el local de la comisaria primera de esta ciudad, pero no le quisieron tomar la denuncia porque olía a alcohol. Recién el domingo denunció el hecho en la fiscalía de Caazapá.

El jefe de la comisaría de Caazapá, subcomisario Freddy Bobadilla, al ser consultado sobre la denuncia del joven estudiante, dijo que por protocolo no se puede recibir denuncia en estado de ebriedad. Bobadilla explicó que no se enteró del caso de Elías Coronel, pero repitió que no se le podía tomar la denuncia en ese momento.