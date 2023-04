Joven fallece en accidente de tránsito en Bella Vista

BELLA VISTA, Itapúa. Un joven de 25 años falleció ésta madrugada al ser arrollado por un camión de gran porte que no se detuvo a auxiliarlo. Según el relato de los intervinientes, una vez ubicado el conductor involucrado, el mismo alegó que no sintió el golpe, por eso no se quedó en el lugar del siniestro. Además el mismo se negó a realizarse la prueba de alcotest.