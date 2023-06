La Policía debía haber evitado la presencia de ataúd frente a cárcel de Tacumbú, dice ministro de Justicia

A los gritos de “clan Rotela”, despidieron a Wilson Matías Recalde Giménez, cuyo féretro fue acercado frente a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú el domingo para que lo despidan reclusos que serían parte de dicha organización criminal. La intención era ingresar el ataúd al penal, pero el Ministerio de Justicia no lo autorizó, según reveló su titular, Daniel Benítez.

El ministro de Justicia comentó que el sábado pasado ya informaron a la Policía, a través de la comisaría jurisdiccional, sobre la intención que tenían cercanos al difunto de acercar su féretro en zona del penal para que sea despedido por internos, a fin de que se disponga de un fuerte dispositivo de seguridad.

“El sábado ya informamos y no nos podemos meter en el trabajo ajeno. Lo que pase en la calle no es nuestra competencia. Lo que es dentro del penal es nuestra competencia. Por lo que vi, hubo poco personal policial”, declaró. Al parecer, la Policía se vio sobrepasada y solo pudo custodiar a la caravana que acercó el féretro, pero no evitar que esta alcance la zona del penal.

En ese sentido, Benítez señaló que este tipo de hechos no se deben permitir, dando a entender que la Policía debe intervenir para evitar que se alcance las inmediaciones del penal. “Claro que se puede evitar. De hecho que se debe evitar, pero nuestra responsabilidad es lo que pasa del penal para adentro”, cuestionó el ministro.

Clan Rotela vs. PCC

Con relación a la “despedida” del joven acribillado, indicó que no manejan la información de que este era miembro importante del clan Rotela, pero que el acto, al parecer, tuvo relación con una razón interna de dicha facción criminal.

“Tengo la información de que él, dentro de la estructura criminal del clan, no ocupaba ningún cargo preponderante. Era uno más. Creo que, más bien por la facción misma, fue abatido un miembro, fue esa la intención”, mencionó.

Igualmente, precisó que Recalde Giménez había sido un recluso del penal de Tacumbú que obtuvo su libertad recientemente. Según indicó, en esta penitenciaría solo hay internos que pertenecen al clan Rotela, considerando que esta facción está enfrentada con su par: el Primer Comando da Capital (PCC).

El joven, presuntamente miembro del clan Rotela, habría sido asesinado de 15 balazos en el barrio Tacumbú de Asunción por supuestos integrantes del PCC.