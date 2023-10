El subcomisario Julián Giménez, asesor jurídico del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, explicó que tuvieron un problema de intermitencia en la madrugada, por lo que la empresa que maneja el sistema informático de identificaciones intervino, dejando sin el mismo a la dependencia policial.

“Esta mañana temprano tuvimos un inconveniente que causó una inconsistencia en el sistema, una intermitencia. Eso hizo que los técnicos activaran rápidamente los mecanismos de seguridad y están revisando ahora la totalidad de lo que pueda ser la funcionalidad del sistema por una cuestión de seguridad”, refirió.

Dijo que estimativamente arrancarían nuevamente con el servicio ya en funcionamiento desde las 14:00 de este miércoles.

Cayó sistema de identificaciones: no es la primera vez

Varias personas que se encuentran en la sede central de identificaciones contaron que están desde la mañana aguardando para poder realizar las gestiones y retirar sus documentos.

“Vine a la mañana y no tenían sistema, ahora vine otra vez y la misma cosa. Voy a esperar, a las 14:00 dijo, pero que voy a hacer, si no viene otra vez a las 14:00 me voy a ir nomás otra vez. Vine por la renovación de Cédula”, dijo una ciudadana que seguía aguardando que vuelva el sistema.

“Las 12:30. No hay sistema, no funcionaba. Me dijeron primero a las 15 y ahora me dijeron a las 14:00. Vengo por la reimpresión de mi cédula, sí o sí necesito para otras gestiones que tengo que hacer en el banco. Lastimosamente, no es la primera vez, pero es lo que nos toca esperar. Suelo venir para algunas gestiones. Me llegó a tocar otras veces (caída del sistema)”, dijo Orlando Maidana, quien también estaba aguardando que se restablezca el sistema.

Cayó el sistema en identificaciones: descartan filtración de datos

El subcomisario Julián Giménez fue consultado sobre si es que la caída tendría relación con alguna posible filtración de datos de identificaciones, a lo que respondió que no, ya que los datos están resguardados en un lugar cuya localización omitió por cuestiones de seguridad.

“No puede haber fuga de datos porque este es un sistema que tiene redundancia en línea, 24/7 con nuestra oficina regional. No te comento donde está por una cuestión de seguridad, pero nosotros estamos en línea 24 horas actualizando informaciones. Acá lo que se está revisando es antes de pasar a activar la redundancia, ya que estamos próximos otra vez a levantar el servicio, entonces lo que están haciendo es verificar todas las funcionalidades del sistema”, explicó.

Reiteró que según explicaron los técnicos, la paralización se llevó adelante solo por una cuestión de seguridad, a los efectos de la revisión completa de la funcionalidad de las cuales está compuesta el sistema. Además, como el Departamento de Identificaciones es emisora de certificados de firma digital, el proceso que se realiza forma parte de los cuidados que tiene que tener la parte técnica a fin de verificar todas las funcionalidades que sean seguras antes de salir otra vez nuevamente en producción, después de una interrupción importante como la de este miércoles.