Video: peligroso criminal del PCC, con frondoso historial delictivo, cayó en Pedro Juan Caballero

Efectivos policiales de la Comisaría Tercera del barrio Obrero se encontraban realizando un control aleatorio en la intersección de las avenidas Carlos Domínguez y Fernando de la Mora cuando visualizaron a un hombre que al percatarse de la presencia de los uniformados intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente interceptado y reducido.

Tras su aprehensión se procedió a su identificación para posteriormente solicitar datos al personal de la Policía Militar de Ponta Porã, quienes inmediatamente alertaron a sus pares paraguayos que se trataba de un peligroso criminal.

La Policía brasileña confirmó que el detenido cuenta con orden de captura por homicidio doloso en la ciudad de Campo Grande (distante a unos 320 kilómetros de Pedro Juan Caballero) y que tiene varios antecedentes criminales por tráfico de drogas (2019), lesión corporal (2017), violencia doméstica y amenaza (2018).

Formaría parte además del “Tribunal de Disciplina” de la facción criminal brasileña Primer Comando da Capital (PCC), según expresó el subcomisario César Galeano, subjefe de la Comisaría Tercera.

Agregó que, de acuerdo a los datos proveídos por sus pares brasileños, Leonel Ricardo Gonçalves Francisco, es considerado como el encargado de cercenar los miembros de las personas “condenadas” por el “Tribunal de Disciplina” del PCC y que por dicho motivo era conocido con el mote de “Cruel”, dijo el uniformado.

Al ser consultado si se le atribuye alguna ejecución en la frontera, dijo que no hay ninguna información concreta. No obstante, teniendo en cuenta su perfil, no se descarta que haya participado en algún crimen durante su estadía en la frontera.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes quienes procederán a su expulsión del país y entrega a las autoridades brasileñas.