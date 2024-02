Incendio forestal en Arroyos y Esteros: clausuran ruta PY03

Un incendio de gran magnitud se registró en la zona de Arroyos y Esteros, al costado de la ruta PY03, cerca de un lago distante a unos kilómetros del río Yhaguy.

“Sería pasando unos cuatro a cinco kilómetros la zona céntrica de la ciudad Arroyos y Esteros, a unos 150 metros de llegar a la base de la Policía Caminera. Fue un incendio de gran magnitud, se pudo controlar, ahora está controlado en el 80%”, contó en conversación con nuestra redacción Christian Cheblis, teniente primero de la 15° compañía de Ñemby.

Dijo que cinco compañías del CBVP, con aproximadamente seis vehículos y 30 personas, estuvieron trabajando en el combate del incendio. Ahora ya procedieron a atacar los focos secundarios, por lo que se estaría liquidando el incendio en un rato más.

Clausuran tramo de la ruta PY03

Christian informó que clausuraron un tramo de la ruta PY03 por el humo, ya que el mismo ocasionó que una persona pierda el conocimiento. Agregó que un conductor de un camión no respetó el corte de ruta y su vehículo casi fue alcanzado por las llamas.

“Se clausuró la ruta PY03 por aproximadamente 45 minutos. A causa del humo, hubo una persona desvanecida, se procedió a la asistencia, posteriormente al traslado a un centro asistencial en un vehículo particular. Uno de los vehículos de gran porte no respetó la clausura de la ruta, pasó dentro de la humareda, se descompuso el camión y casi fue alcanzado por las llamas. Pudimos contener y sofocar todo el incendio para que no llegue hasta el camión de gran porte”, indicó.

Por último, dijo que en aproximadamente 15 a 20 minutos estarían habilitando nuevamente el paso por la ruta PY03 con ayuda de la Policía Nacional y Patrulla caminera.