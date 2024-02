Megarrobo a cambistas en CDE: siguen buscando a otro sospechoso en Capitán Bado

El brasileño Fabio Dornaldo de Moraes Schultz (42), alias “Gordinho”, fue detenido este jueves como presunto autor del megarrobo a la Asociación de Trabajadores Cambistas (ATC) de Ciudad del Este, durante un operativo ejecutado en Capitán Bado poco después de las 05:00.

El fiscal Leonardo Cáceres, de Capitán Bado, comentó que se trata de uno de los que participó en la logística del megarrobo.

Reveló que fue hallado en una zona boscosa junto con otro presunto autor, un paraguayo identificado como Fabrizio Jonathan Álvarez Ayala (25), quien cuenta con orden de captura pendiente por el caso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A diferencia del “Gordinho”, Álvarez Ayala se dio a la fuga ante la presencia policial, por lo que hasta ahora los agentes intervinientes lo siguen buscando, con una importante dotación policial, según mencionó el fiscal.

Lea más: Capturan a “Gordinho”, supuesto líder del megarrobo a cambistas en CDE

Megarrobo a cambistas: otro sospechoso sigue prófugo

Ambos se encontraban en una especie de campamento que montaron dentro de un inmueble rural en la Colonia Chaco’i, a 15 km del centro de Capitán Bado. En el sitio, se hallaron ropas que coinciden con algunos datos que se recogieron del atraco y la cédula de identidad del ahora prófugo.

La propiedad pertenece al un exintendente de Capitán Bado, quien dejó el local a cargo de su suegro, quien sería un adulto de la tercera edad, según mencionó el fiscal. Cáceres no quiso identificar al ex jefe comunal y acotó que aún no lograron comunicarse con el mismo.

Lea más: Megarrobo a cambistas de Ciudad del Este: Están identificadas unas 15 personas

Igualmente, el agente del Ministerio Público reveló que manejan la hipótesis que dicho inmueble sería utilizado como refugio de criminales. “De acuerdo a la información que tenemos, es medio habitual que personas vengan aquí a posar, a pedir refugio y demás cosas, ya que el encargado es de edad y muchas veces cede”, dijo.

Con relación al detenido, comentó que “Gordinho” no quiso brindar mayores detalles, pero reveló que iban a permenecer en el sitio donde fue capturado una semana más para luego realizar un viaje.