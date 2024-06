Itauguá: mujer denuncia a su pareja por maltrato e intento de feminicidio

Bianca Cabral presentó una grave denuncia de maltrato físico y psicológico contra su esposo, Juan Manuel Céspedes, de 33 años, con quien mantuvo una relación de 14 años. En su declaración, Cabral también manifestó haber sufrido un intento de feminicidio por parte de Céspedes.

Bianca relató que en los últimos meses, las situaciones de violencia psicológica se intensificaron, especialmente con maltrato verbal constante. “Yo ya no aguantaba, lloraba todo el día y mi hijo menor era testigo del maltrato”, expresó con angustia.

El último episodio de violencia fue el más severo y se desencadenó cuando Cabral confrontó a su pareja por una supuesta infidelidad. La discusión subió de tono y terminó en una agresión física por parte de Céspedes, quien la empujó varias veces al suelo, la agarró del cuello y la amenazó de muerte. “Me empujó varias veces y caí al suelo, me agarró del cuello y me dijo que me calle o que me mataría”, contó la mujer.

Denunció a su esposo ante la Policía y la Fiscalía

Tras el violento incidente, Bianca realizó una denuncia por violencia familiar en la Comisaría 19 Lote Guazú, de Itauguá, y también ante la Fiscalía. Sin embargo, hasta el momento no ha recibido respuesta de las autoridades, lo que incrementó su temor por su seguridad. “Mi vida está en peligro, no puedo salir a trabajar tranquilamente por temor”, lamentó.

Ante esta situación, Bianca solicitó, tanto al Ministerio Público como la Policía, una respuesta urgente y efectiva. Expresó su preocupación de que esta situación pueda terminar en una tragedia. Tanto ella como su hijo menor están actualmente bajo tratamiento psicológico debido a los hechos de violencia sufridos.

Bianca espera que su denuncia sea atendida con la celeridad y seriedad que merece, para garantizar la seguridad y el bienestar de ella y su hijo.