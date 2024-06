Tips de la Fiscalía para no caer en estafas en las que usan IA e imágenes de famosos

Noticias falsas, chats inventados, imágenes de famosos y enlaces engañosos: elementos que son utilizados por estafadores para timar a la ciudadanía y hacerse con el dinero de los trabajadores honestos. Ante las denuncias en las que incluso utilizan la publicidad en redes sociales para captar a sus víctimas, la Dirección de análisis de información estratégica de la Fiscalía dio algunas recomendaciones.

“No hay que creer que alguien va a hacerse de dinero tan fácilmente y de manera tan rápida. Ahí te dice ‘ganar entre G. 5 a 14 millones’, probablemente muy pocas personas, si no son contadas con los dedos, en este país, han a estar ganando ese monto y no lo vas a hacer invirtiendo muy poco dinero”, explicó Gunther Krone, director del área.

Indicó que se debe pensar de manera lógica y darse cuenta de que no existen empresas que de manera legal den una ganancia tan grande, como es la que ofrecen este tipo de estafas.

“Segundo, tener algunas medidas de seguridad y ver por ejemplo siempre los enlaces. Si me abre una supuesta noticia de ABC Digital, por ejemplo, entonces yo agarro y tengo que entrar y mirar en mi barra direcciones que diga www.abc.com.py, porque si me dice “elzapatoazul.com”, bueno, evidentemente ya no estoy más en el sitio de ABC”, precisó.

Estafas en redes sociales: no regalar datos

El director de análisis de información estratégica de la Fiscalía agregó que tampoco la ciudadanía debe regalar tan fácilmente su información.

“Te dice que todavía quedan 48 plazas disponibles y luego va bajando un poco rápido, como que se está terminando para hacerte jugar con ese tiempo de una esperanza de ganar mucho dinero y que se está acabando el tiempo, hagas que ingreses. Tomate el tiempo, entra a revisar qué antecedentes hay de esa empresa o de esa publicación en otros sitios, como para ver si es que efectivamente se trata de una oportunidad de negocios real o no”, explicó.

Afirmó que entre el 80 y 90% de las ofertas de las supuestas oportunidades de inversión que aparecen en publicidades de redes sociales son publicidades engañosas.

“No dar tus datos, no asociar ninguna tarjeta de crédito a ningún sitio que no sea el que vos hayas llegado por iniciativa propia. No porque alguien te empujó o no, porque hayas leído o te haya llegado alguna publicidad”, expresó.

Auge de la IA: “es difícil saber que es real o no”

Krone dijo que con el auge de la inteligencia artificial, cada día está siendo mayor el desafío de ver que es real y que no es real.

“Existen hoy en día aplicaciones gratuitas de inteligencia artificial que permiten clonar la voz de una persona, entonces, cualquiera en cualquier momento podría clonar la voz de Diego o de Gunter, de hacerse pasar por él y con un audio busca engañarle a alguna persona”, indicó.

Habló también de la existencia de inteligencias artificiales que utilizan imágenes o vídeos de otras personas, cuyas imágenes pueden encontrarse en redes sociales o en fuentes abiertas, como periodistas o influencers, y pueden copiar su imagen y su voz.

“Hacer un vídeo de una persona diciendo algo hacer una publicidad de algún famoso periodista, Iván Leguizamón, Mabel Rehnfeldt, que agarren y aparezcan como que están dando un consejo, que están vendiendo un producto, hace poco le pasó esto justamente también a un médico, apareció un video hecho con inteligencia artificial, con el cual se engaña, cada día son más elaborados”, aseveró.

Estafas por redes sociales: desafío para la sociedad

Krone dijo que va a ser uno de los desafíos para la sociedad el entender y ver si es una noticia realmente falsa o si es algo verdadero, cuando aparezcan en redes sociales las publicidades de este tipo de estafas.

“Siempre lo recomendable es recurrir a la fuente y, por supuesto, también la legislación debería avanzar un poco también en cuanto a esto y empezar a analizar alguna nueva tipificación de conducta que pueda agregar el uso de inteligencia artificial cuando genera un daño, como un hecho punible”, concluyó.