Víctimas se manifestaron en la Fiscalía y piden castigo para el “rey de la estafa”

Las víctimas de millonarios golpes protestaron en Ciudad del Este, para pedir castigo para Isidro Torres Cabañas, considerado como el “rey de la estafa” de la zona fronteriza.

Registra una condena de cinco años (compurgada) por estafa y un rosario de denuncias por el mismo delito. Es considerado como un especialista en embaucar a través de bienes inmobiliarios.

Este lunes dos nuevas denuncias fueron presentadas en la Fiscalía de Ciudad del Este. Nilda González Morínigo (57) comunicó a la Fiscalía que su familia fue embaucada supuestamente por el hombre, que generalmente actúa como supuesto intermediario para la venta de inmuebles.

Según la denuncia, el supuesto estafador ofreció un terreno ubicado en el barrio Carolina, frente a la Universidad Nacional del Este. Incluso había llevado a sus víctimas para mostrar el terreno.

Luego, suscribieron el contrato de compra-venta. La familia de González Morínigo entregó G. 100 millones y cedió una camioneta por el terreno. Sin embargo, después se percataron que se trataba de otro inmueble ubicado en el barrio Don Bosco que se encuentra ocupado.

Millonario perjuicio

Claudia Estigarribia también presentó una denuncia contra Torres Cabañas en una causa en que está procesada Rosa Isabel Giménez, esposa del estafador. Según la afectada, el denunciado también fue partícipe del golpe millonario.

Según los antecedentes, la víctima debía dinero a Torres Cabañas y como no pudo pagar accedió a transferir un valioso inmueble del Km 8 Monday a Rosa Isabel para que saque un crédito hipotecario de G. 1.370 millones. La afectada se encontraba inhibida de realizar negocios a raíz de problemas con la Justicia.

La denunciante debía recibir G. 900 millones del dinero obtenido por la hipoteca, pero nunca recibió monto alguno. Las cuotas tampoco se pagaron, por lo que se perdió la casa.

Esta causa está a cargo del cuestionado fiscal Julio César Paredes (conocido por su benevolencia en casos de robo de energía eléctrica a través de minería de criptomonedas), quien sugestivamente solicitó el sobreseimiento provisional de Rosa Isabel. Está pendiente la audiencia preliminar en el Juzgado Penal de Garantías N° 1, a cargo de Teresita Cazal.

Amenazas a víctimas y hostigamiento a abogados

Selva Morel es otra de los denunciantes de estafa y recordó que Torres Cabañas había vendido su inmueble y que supuestamente le pagó con un cheque de G. 300 millones, que resultó ser robado. La mujer perdió su casa y vive en alquiler.

La afectada dijo que supuetamente el estafador la amenazó de muerte a ella y a su hijo y que incluso invoca ser pariente del presunto narco Reinaldo Cabaña Santacruz, alias “Cucho”.

La abogada Adela Acuña, que acompaña a las víctimas, dijo que recibe hostigamiento a través de terceros y mediante números telefónicos desconocidos desde que brinda asistencia jurídica a las afectadas.

Tras enterarse del uso de su nombre para las amenazas, “Cucho” se comunicó este lunes en un programa radial de la región y afirmó que no tiene vinculación alguna con el indicado como estafador.

El abogado Juan Ortiz, defensor de Torres Cabañas, expresó que aún no fue notificado de las denuncias y sostuvo que las acusaciones en contra de su cliente no tienen sentido. Indicó que su cliente no cuenta con proceso activo.