Muerte del hijo de Llano: la reacción de la esposa del camionero tras pericia de Fiscalía

Este martes se dio a conocer la pericia del Ministerio Público sobre el accidente en que falleció el hijo del exsenador Blas Llano, Santiago, el 14 de mayo pasado. En el documento se detalla que Llano “no mantuvo la distancia adecuada y prudencial de seguridad” y consideran como atribuible el hecho al “factor humano”.

Al respecto, Crista Marecos -esposa del camionero imputado- refirió que este informe de la Fiscalía es un “poquito de paz y alivio” hacia ellos, aunque reiteró su conocimiento sobre que el caso continúa.

También mencionó que la prioridad de su familia es que su esposo, Adán David Ortellado, quede libre de culpa y pena luego de haber ya guardado prisión preventiva y solamente obtener su libertad ambulatoria luego de una millonaria fianza.

“Justamente ayer comenzó a trabajar en una línea interna luego de casi dos meses de no poder trabajar. La imputación está todavía y hasta ahora no tenemos novedades y piden una pericia mecánica; nosotros queremos que esto se rechace si el camión ya está destrozado. Nuestro objetivo es la nulidad de esta imputación injusta y yo no sé qué más quiere la jueza para sacar su conclusión, yo también tengo todas las facturas de todo lo que se le hizo a ese camión”, detalló en comunicación con la 780 AM.

Santiago Llano: pericia sobre el accidente fatal

La pericia del Ministerio Público establece lo siguiente: “El hecho es atribuible al factor humano; conductor de la camioneta (Santiago Llano) de la marca Toyota, modelo Hilux, de color blanco, chapa N° BLG 707, teniendo en cuenta que el mismo no mantuvo la distancia adecuada y prudencial de seguridad que todo conductor debe mantener detrás del otro vehículo que lo antecede al desplazarse”.

Asimismo, detalla que el conductor del camión descendía de la ruta del desvío de Nueva Colombia y ya se encontraba posicionado sobre el carril de la calzada de la ruta, por lo que “se descarta una obstrucción y/o salida intempestiva del mismo”.

