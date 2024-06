Esta es la carta de un ciudadano hacia la Policía luego de recuperar pertenencias robadas

Un ciudadano denunció el robo de sus elementos de trabajo en la ciudad de Villa Elisa el domingo pasado y luego de este reporte, la Policía comenzó un rastreo hasta encontrar la notebook y la cámara fotográfica que pertenecía al hombre.

Uno de los objetos ya se encontraba en exhibición en una tienda ubicada en Asunción y el otro era ofrecido a través de redes sociales hasta hace unos días, detallan los investigadores.

Con agentes de la Comisaría 11ª Arroyo Seco y personal de la Dirección Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros, se acompañó a la víctima en el proceso de recuperación de sus pertenencias y ante esto, el hombre destacó el actuar policial.

Carta de víctima de robo a la Policía

Ante este caso, la Policía compartió en redes sociales un escrito atribuido al ingeniero Alejandro Salinas, luego de recuperar lo robado.

“Soy un ciudadano común, paraguayo, no tengo parientes ni contactos en la estructura policial ni judicial, sin embargo, me han asistido con eficiencia y un profesionalismo admirable dignos de destacar... Iniciaron el rastreo tenaz de mis pertenencias y para mi grata sorpresa, en solo horas/días, lograron recuperar mi cámara y notebook. Esta historia no termina hasta llegar a los autores materiales del robo y sus cómplices, quienes fueron plenamente identificados”, es parte de lo que dice esta carta hacia los policías.

