Crimen en San Ignacio: la versión de la presunta asesina de la pareja de su ex

El domingo último en la ciudad de San Ignacio, Misiones, fue asesinada Yenice Raquel Cabrera Franco (19) de un disparo de un rifle calibre 22. Pablina Elizabeth Báez Verón (31), supuesta homicida y ex pareja del novio de Yenice, relató su versión de cómo se produjo el confuso episodio.

Contó que primeramente se fue el papá de su hija a visitar a la pequeña a la casa donde viven y jugó con ella. “Llegó en la vivienda como si nada, sin pleitos. Yo estaba tomando mate. Fui a calentar el agua y escuché que el vehículo estaba con motor en marcha”, recordó.

Contó que, posteriormente, salió a la calle para ir a apagar el motor. Al abrir la puerta encontró a la actual pareja, Yenice, y le dijo: ”¿Vos qué estás haciendo acá?”. “Ella se enojó y saltó por mi y me dijo qué me importa”, sostuvo. Pablina expresó que el arma estaba dentro del vehículo, que hubo un forcejeo y que no sabía si ella le iba a disparar o no.

Manifestó que escuchó el disparo y el arma se quedó en el vehículo. Agregó que Yenice se bajó del vehículo y cayó al suelo.

Después del disparo salió el papá de su hija, Osvaldo Javier Fernández Guirland (31), a ver lo ocurrido. La presunta victimaria dijo que le pidió socorrer a la mujer que había sido herida de bala. “No sé lo que le pasó”, expresó.

También mencionó que no apretó el gatillo y que el rifle estaba en medio de los asientos.

Supuesta asesina de Yenice afirma ser inocente

Báez dio otros detalles y sostuvo en reiteradas ocasiones que no es la responsable del crimen. “No fue mi culpa, no fue mi intención; yo no intenté lastimar a nadie. Yo intenté evitar muchas cosas de ella. Nunca fui a molestarle a ella ni le insulté. Nunca en mi vida toqué nada (arma)”, afirmó en medio de lagrimas.

“No sé para que le llevó ni que intención tenía ella” (Yenice), resaltó en una entrevista con San Ignacio Guasu Noticias.

Su ex siempre iba a la casa de Pablina, afirmó

“Él (Osvaldo) siempre se iba en casa a almorzar, cenar y a bañarse. Hace un mes que decidí romper la relación. Cada vez que venía a visitar a su hija, no le llevaba a ella (Yenice)”, explicó.