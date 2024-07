Extradición de Santoro: Paraguay queda expectante de decisión de Justicia de EE. UU.

El uruguayo Federico Santoro fue extraditado esta mañana a Estados Unidos, donde es requerido por la supuesta comisión de conspiración para realizar lavado de dinero.

El considerado mano derecha del narco uruguayo Sebastián Marset fue detenido en Minga Guazú, en agosto del año pasado. Era el encargado del ámbito financiero del esquema criminal y de narcotráfico que fue desmantelado en el megaoperativo antidrogas “A Ultranza Py”, de acuerdo a los investigadores.

En dicha causa, fue imputado por lavado de dinero y asociación criminal, pero el proceso penal fue suspendido para que pueda ser extraditado a Estados Unidos.

Paraguay, expectante a decisión de Justicia de EE. UU.

El juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal mencionó que la Justicia paraguaya queda “supeditada” a la posible condena o absolución que pueda recibir Santoro en Estados Unidos.

Una vez que se conozca la resolución del país norteamericano, se analizará si se siente “satisfecho” el Estado paraguayo con el resultado del proceso, según mencionó.

“Siempre lo que se analiza es el quantum de la pena correlativamente con nuestra expectativa punitiva dentro del país. El marco penal con relación a los hechos investigados en Estados Unidos tiene un marco de hasta 20 años; entonces, veremos cuáles son las resultas de ese proceso en tierras norteamericanas y, apartir de ahí, el Estado paraguayo va a dictaminar lo que corresponda al proceso nacional”, expresó.

Añadió que no existe plazo para conocer la resolución de la Justicia estadounidense. No obstante, indicó que considera que el proceso no se extenderá. “Creemos que no pasará mucho tiempo”, mencionó.

Esposa de Santoro

En cuanto a María Virginia Araki, pareja de Santoro, indicó que quedó enmarcada dentro del proceso penal en su contra que se lleva adelante en nuestro país.

Araki, en el marco de A Ultranza, está imputada por supuesto lavado de activos proveniente del narcotráfico y asociación criminal.