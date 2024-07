Incautación histórica de cocaína: abrirán otros tres contenedores y no descartan que cifra aumente

El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, y el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, realizaron una conferencia de prensa para dar detalles sobre el “Operativo Dulzura” en el Puerto Caacupemí, en que se logró la incautación de 4.013 kilos de cocaína hallados un contenedor que transportaba bolsas de azúcar que tenía como destino Amberes, Bélgica.

Rachid destacó que la cifra es histórica, considerando que se trata de la mayor carga incautada de la droga en nuestro país. No obstante, señaló que aún hay tres contenedores que deben ser verificados.

Esta mañana, la Fiscalía realizará la apertura de los otros tres. “La cifra puede mantenerse o aumentar. Este es el resultado preliminar del pesaje del contenedor”, mencionó Rachid.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El director de DNIT precisó que en total hay 78.000 kilos de azúcar declarados, distribuidos entre los cuatro contenedores que llegaron el viernes pasado al puerto mencionado.

Lea más: Operativo Dulzura: empresa que iba a enviar megacarga de cocaína ya fue investigada en el 2019

Hermetismo sobre esquema

El ministro de Senad señaló que hasta el momento no hay detenidos. No obstante, resaltó que cuentan con una gran cantidad de información sobre el esquema investigado, pero no quiso dar a conocer mayores detalles. “Hay muchísima información que por de pronto no podemos compartir”, reveló.

Orué tampoco quiso dar a conocer el nombre de la firma que estaría siendo investigada, pero refirió que se trata de una empresa que venía operando, sobre la cual ya tenían indicios de que habría enviado un cargamento de cocaína previamente, del cual no hallaron sustento suficiente para una intervención.

Incluso, comentó que hace 15 días se verificó contenedores de la firma, pero no se hallaron irregularidades.

Destacan trabajo coordinado

Ambos titulares destacaron que el cargamento se logró detectar mediante un trabajo de inteligencia y, principalmente, tras la coordinación de información entre DNIT y Senad. “No vamos a permitir que Paraguay se convierta en tránsito”, destacó el director de Ingresos Tributarios.

Lea más: Nuevo récord de cocaína incautada: droga ya supera los 4.000 kilos

Orué añadió que recibieron información con respecto a la intención del envío de esta carga de cocaína.

Rachid mencionó que hallaron “movimientos extraños” en el marco de un trabajo de perfilamiento que realizan con respecto a empresas que podrían ser de riesgo para el narcotráfico.

El director de DNIT estimó que entre US$ 200 millones y 240 millones es el perjuicio para el narcotráfico, con relación a la primera incautación.