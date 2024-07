Esposa de Marset se entregó porque está “cansada” de ser perseguida, informan medios uruguayos

Medios de Uruguay informaron que el abogado Santiago Moratorio, representante legal de Sebastián Marset, indicó que Gianina García Troche, buscada por la Justicia paraguaya, se entregó a la Policía de España, tras ser detenida en el aeropuerto de Barajas de Madrid.

“Se entregó por su propia voluntad. Está cansada de correr por un delito que no cometió (...) Quiere solucionar el problema”, señaló el abogado, según publica la Agencia de Noticia Fides, en repercusión de una entrevista en la M24radio.

El ministro del Interior, Enrique Riera, habló desde Argentina y no descartó que se trate de una estrategia jurídica.

“Es muy probable que hayan evaluado, creerán que las pruebas son débiles y eso les permitirá moverse con más libertad y liberar a su familia de esta persecución que se está haciendo, pero yo creo que ahí vamos a tener que morder con fuerza el expediente”, dijo.

Descartan inocencia de García Troche

Descartó que García Troche no tenga relación con los delitos de los que se la acusa en Paraguay, considerando que la Fiscalía la imputó por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, en el marco del operativo “A Ultranza Py”.

“Es muy difícil que ella no esté metida porque le ampara en todo lo que hace y le acompaña en todos lados. No creo que haya ninguna esposa que no puede sospechar de dónde trae la plata el marido en esas circunstancias”, declaró.

Agregó que “creo que algo le está golpeando”, por lo que se dio la detención de la esposa de Marset.

“Por más que se hacen los duros y hacen lo de la entrevista, cuando te tocan la familia, creo que reaccionan, así que no sería raro que busquen entregarse o buscar alguna fórmula de aliviar la responsabilidad y liberar su familia. No es cómodo que esté dando vueltas por el mundo y su esposa detenida en España”, declaró.

Intentó ingresar con pasaporte uruguayo

Riera comentó que se enteró de la detención cuando estaba reunido con su par uruguayo, Nicolás Martinelli, quien le informó sobre la detención de la esposa de Marset.

Según indicó, estaba en una reunión cuando su par uruguayo recibió una llamada sobre el intento de ingreso de García Troche -con notificación roja de Interpol- a territorio español con el pasaporte uruguayo.

Reveló que la esposa del presunto narco cuenta con pasaporte uruguayo, brasileño y paraguayo. “Quizás pensó que como no tiene proceso en Uruguay, con esa documentación no iba a saltar la notificación, pero Interpol la detuvo y avisó en el acto, le llamaron a Martinelli, que estaba con nosotros en ese momento”, dijo.

El ministro del Interior reveló que habrá una conferencia de prensa de la Policía de España sobre la detención, aunque no supo precisar la hora.