Compra de aviones Tucano: Celeste Amarilla expone la incoherencia de los colorados

La actitud cambiante de los legisladores colorados y del actual Gobierno del cartista Santiago Peña fue blanco de críticas de parte de la senadora liberal, Celeste Amarilla. Consultada sobre su postura ante el anuncio del Poder Ejecutivo para la compra de aviones Tucano, recordó lo que ocurrió en el año pasado en el caso del control aéreo para el derribo de aeronaves que se dedican al crimen organizado.

En su red social de X expresó: “En el período pasado, ¿adivinen quiénes votaron contra la ley del derribo de aviones en la Cámara de Diputados? Ahora había sido son necesarios los aviones. Esta es una muestra más de como maneja la ANR el país... a su antojo”, lamentó.

Agregó que los colorados de dividen y luego se unen. “El año pasado el cartismo y Añeteté se unieron para no derribar aviones, sin ningún fundamento, un disparate. O derribamos a los narcos o le dejamos que sigan volando”, señaló.

Indicó que el país no tiene radar, no se puede derribar porque no hay ley, y se preguntó para qué se quieren los Tucano. Si hay un cambio de legislación, ella no tiene inconvenientes de votar por el derribo.

Pide a Estados Unidos una receta para el combate

Se dirigió a los diplomáticos de los Estados Unidos y le pidió alguna receta para combatir a los narcotraficantes.

¿No les encontramos en tierra, no le podemos amenazar en aire?. Sostuvo que se les abre la ruta para el contrabando de cigarrillos. Comparte la compra pero le parece muchísimo esa cantidad que se va a gastar, pero prefiere primero analizar.