Jueza retira arresto domiciliario a comisario procesado por violencia familiar

Isabel Meza de Leguizamón, jueza penal de sentencia de Luque, dejó sin efecto el arresto domiciliario que pesaba sobre el comisario Salvador Rodríguez, quien es procesado en una causa por violencia familiar; sin embargo, concedió otras medidas alternativas a la prisión, como la prohibición de acercarse a la víctima, portar armas o ingerir bebidas alcohólicas, así como presentarse a firmar el cuaderno de actas, entre otros. Quien sería la víctima del caso, Yessica Tamara Torres, dijo estar con miedo de que el miembro de la fuerza policial atente contra su vida.

“Él estaba denunciado por violencia familiar y ayer recibimos una notificación que él quería que se le quite su ambulatoria, que quería estar sin medida y hoy consiguió. La fiscala le dio su libertad y yo y mi hija tuvimos un atentado donde fuimos víctimas y él está como si nada, ahora sin medidas”, aseguró en conversación con nuestro medio.

La abogada de la víctima criticó que no hace ni un mes que apenas le dieron el arresto domiciliario y hoy llamativamente le dieron la libertad ambulatoria directa a pesar de que demostraron que la víctima había sufrido ese atentado por parte del sospechoso de violencia familiar.

“Demasiado este comisario tiene contactos o está hablando con todo el mundo o está dando plata por todos lados, pero nunca yo conocí a una persona que esté acusada de violencia familiar con diagnóstico médico y el tipo ahora tiene ambulatoria”, cuestionó.

Seis años de la causa por violencia familiar de comisario

La víctima de la causa dijo que ya serán seis años que inició el proceso por violencia familiar contra el comisario.

“No entendemos qué es lo que está pasando, no sé si no le importa nuestra vida o qué quieren que nosotros muéramos, que están esperando la fiscala de eso. Él, al salir, se rió de nosotros, dijo: ‘No, la plata manda ahí a lo mejor, no vas a poder conmigo mismo’”, denunció la víctima.

Según el argumento que la jueza consideró para revocar el arresto domiciliario del comisario, el mismo tiene una madre de avanzada edad con enfermedades que requieren cuidado, además de una hija.