Caso Santiago Llano: esposa del conductor del camión critica que su pareja siga imputada

La situación legal en torno al fatal accidente que cobró la vida de Santiago Llano, hijo del exsenador Blas Llano, continúa su proceso investigativo. Crista Marecos, esposa de Adán David Ortellado, el camionero involucrado en el accidente, dio detalles sobre el estado actual del caso.

Informó que la pericia accidentológica, realizada previamente, eximió a su esposo de responsabilidad en el accidente. Sin embargo, la jueza encargada del caso ordenó una nueva pericia mecánica a los vehículos involucrados, lo que llevó a la defensa a apelar esa decisión.

“Presentamos todos los documentos que demuestran que el camión estaba en condiciones óptimas, incluyendo la certificación de habilitación de Dinatran, que se realizó el 22 de abril, y el accidente fue el 14 de mayo”, aseguró Marecos. Además, mencionó que incluso presentaron facturas que prueban que se cambiaron las cubiertas del vehículo antes del incidente.

A pesar de la documentación presentada, la jueza rechazó la apelación, y se procederá con la pericia mecánica. Marecos cuestionó esta decisión.

“No sé qué quieren encontrar”

Señaló que el camión ya no se encuentra en las mismas condiciones que antes del accidente y que permanece en la comisaría. “No sé qué es lo que quieren encontrar porque se presentaron todos los documentos. No sé qué es lo que se va a peritar porque el camión ya no está como estaba antes”, expresó.

Por su parte, el abogado defensor de Ortellado solicitó que se levantara la imputación contra el camionero tras la pericia accidentológica, instancia que también fue rechazada. “Eso también se rechazó”, afirmó Marecos a la 780 AM.

El trágico accidente tuvo un impacto significativo en la vida de Ortellado, quien, según su esposa, no pudo trabajar durante casi dos meses después del accidente debido al miedo. Posteriormente, trabajó como conductor de transporte público en Luque, y actualmente alquila un camión tumba para seguir manteniendo sus clientes. “Estamos luchando”, concluyó Marecos.

Accidente fue un factor humano, según el Ministerio Público

El informe del Ministerio Público señala que el accidente fue atribuible al “factor humano”, especificando que Santiago Llano, conductor de la camioneta involucrada, no mantuvo la distancia de seguridad adecuada al desplazarse detrás del camión. Además, se descartó que el camionero haya realizado una maniobra intempestiva, ya que se encontraba debidamente posicionado en su carril al momento del accidente.

El desenlace del caso permanece incierto, con nuevas pruebas y peritajes en proceso que podrían influir en el veredicto final.