Sumario en el Comando de Defensa Interna: habrá novedades el lunes

Un militar de Canindeyú le remitió un escrito al comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) -parte del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI)-, teniente coronel Andrés Zárate, en el que le informó que el 12 de septiembre, a las 8:00 recibió un mensaje de texto del mayor de infantería Raúl Moscarda, quien le pidió que se presentara ante él en la Casa Comando para ayudarle en un evento: hacer asado.

El comandante de las Fuerzas Militares, general César Moreno Landaida, informó que tras enterarse del caso, dispuso la conformación de un equipo para que intervenga a razón de un sumario y que se pueda investigar el caso.

“Está yendo un general de División que es mucho más antiguo que el comandante del CODI; de toda manera, hay imparcialidad en el sumario”, declaró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Ordenan sumario en el Comando de Defensa Interna

Mañana se conocería resultado de sumario

Moreno afirmó que no permitirán que se cometa este tipo de irregularidades. Además, prometió que habría sanciones si así lo dispone el sumario.

“Las sanciones van a depender de lo que el juez preventor dictamine en su sumario y, en ese sentido, yo pedí que se acelere esto, que se hagan todos los trámites y por eso es que se fueron ayer y para mañana ya estaríamos teniendo resultado”, mencionó.

Agregó que no corresponde que un militar sea designado para hacer un asado o actividades no castrenses. “Ellos están para cumplir otro tipo de actividades, están en área roja, en lucha contra las organizaciones criminales de allá y no corresponde (dicho pedido)”, resaltó.

Además de la disposición de un agente para la realización de un asado, el sumario buscará esclarecer denuncias de distribución de alimentos vencidos y la mala calidad de los neumáticos de varios vehículos en el CODI.