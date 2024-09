Muerte de Lalo Gomes: pese a fueros, diputado podía tener prisión domiciliaria, insiste Riera

El ministro del Interior, Enrique Riera, aseguró que pese a que el mandato judicial para allanar la casa establecía detenciones, no se especificaba que el diputado Eulalio “Lalo” Gomes debía ser detenido. Alegó que no se sabía si iba a estar o no presente el hijo y por ello se dejó la ventana abierta. “Los actuantes sabían que lo único que podían hacer era el arresto domiciliario”, planteó sin tener en cuenta que el parlamentario tiene inmunidad.