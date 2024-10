“Lalo” Gomes: Fiscalía afirma que aún no tiene resultados de prueba de parafina

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el fiscal Celso Morales, uno de los encargados de investigar las circunstancias en que se dio la muerte del diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes (ANR) durante un allanamiento a su domicilio en agosto, dijo que los investigadores aún están esperando los resultados de pericias balísticas y de las muestras tomadas del cuerpo que determinarían si el parlamentario disparó o no contra los intervinientes.

El diputado Gomes falleció el pasado 19 de agosto cuando fue abatido por agentes de la Policía Nacional que irrumpieron en su residencia en la ciudad de Pedro Juan Caballero, en horas de la madrugada, en el marco de una investigación de presuntos vínculos del congresista colorado con un esquema de lavado de dinero del narcotráfico.

Lea más: “Lalo” Gomes: lo que se sabe a un mes de su muerte

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Policía Nacional alega que el diputado Gomes disparó contra los intervinientes, quienes devolvieron el fuego e hirieron mortalmente al legislador cartista.

El pasado sábado, el abogado Óscar Tuma, representante de la familia del diputado Gomes, afirmó en redes sociales que la prueba de parafina -análisis químico que se realiza tomando muestras de la mano para determinar si una persona realizó disparos con arma de fuego– realizada al cadáver del legislador dio resultado negativo, lo que implicaría que este no disparó, y especuló que esa es la razón por la que el resultado no se ha hecho público aún, aunque no expuso pruebas para sustentar sus afirmaciones.

Fiscalía aún no tiene resultados de pericias

Sin embargo, el fiscal Morales afirma que el Ministerio Público aún está esperando los resultados del análisis de las muestras y que al menos hasta el pasado viernes el juzgado que lleva la causa tampoco había recibido ese informe pericial.

Comentó que se tomaron muestras de la mano y el antebrazo de Gomes en dos ocasiones: cuando se realizó la primera inspección del cuerpo en la morgue de Pedro Juan Caballero, por parte de agentes de Criminalística de la Policía y los fiscales que intervinieron en los allanamientos que tuvieron lugar esa noche, y luego al momento de realizarse la autopsia en Asunción, con presencia de un juez de garantías.

Lea más: Prueba de parafina a Lalo dio negativo, dice Tuma, pero Fiscalía desconoce que haya resultado

Agregó que “en estos días” se notificó de una ampliación de la pericia de muestras tomadas de la herida en el tórax de Gomes.

Dijo desconocer de dónde el abogado Tuma obtuvo la información que divulgó en redes y añadió que los resultados de las pericias serán comunicados cuando estén disponibles y anexados al expediente de la causa y a la carpeta fiscal.

Aún no se citó a declarar a policía que disparó

Ante la falta de esos elementos periciales, hasta el momento los investigadores realizaron diligencias testificales como la convocatoria a declaración de la viuda del diputado Gomes, quien estuvo presente en el momento del supuesto enfrentamiento a tiros, y la recolección de informes sobre elementos como la identidad de los agentes policiales que allanaron la residencia y las armas que utilizaron.

Lea más: JEM inicia de oficio investigación a juez y fiscales de Pavo Real Py II, por muerte de Eulalio “Lalo” Gomes

Indicó que aún no fue citado a declarar el agente policial que realizó el disparo que mató a Gomes porque aún está por ser determinado si la convocatoria será en carácter testifical o, si surgen elementos que den indicios de hecho punible, en carácter indagatorio.