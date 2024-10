Las nuevas medidas de seguridad para reclusas vinculadas al EPP, en Minga Guazú

El Ministerio de Justicia concretó el sábado el traslado de Francisca Andino y las hermanas Carmen y Laura Vilalba hasta el nuevo pabellón de máxima seguridad en la Penitenciaría de Minga Guazú, Alto Paraná. El viceministro Víctor Manuel Benítez resaltó que hace bastante tiempo venían buscando opciones para mejorar las restricciones en torno a estas reclusas, vinculadas al grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Señaló que las mujeres seguían accediendo a celulares e incluso se encontró una notebook en poder de Carmen Villaba hace un mes. Resaltó que el Consejo de Defensa Nacional (Codena) dio la orden de traslado “por motivos de seguridad nacional”.

Destacó que se pudo concretar el traslado gracias a que se habilitó la nueva infraestructura en la mencionada penitenciaría. En el caso de Carmen, recordó que en el Buen Pastor estaba en un sector denominado de máxima seguridad porque estaba rodeada de personas asociadas a hechos punibles graves, “de alto perfil”, pero el pabellón no tenía los requerimientos mínimos para ser de alta seguridad.

Por ese motivo, podía tener contacto con otras reclusas y también accedía a teléfonos y otros objetos prohibidos. “No tenía las medidas de control que hoy sí van a tener (las tres reclusas)”, enfatizó.

Con respecto a cuáles serán esas medidas, comentó que estarán en celdas individuales, que no cuentan con tomacorrientes, para imposibilitar la conexión de aparatos electrónicos. Además, saldrán al receso solamente en horarios controlados, de manera individual, por lo cual tampoco tendrán contacto con las otras reclusas, al igual que tendrán restringidas las visitas sociales.

“También tenemos aparatos tecnológicos de control, que van a detectar si intentan hacerse con elementos de comunicación”, adelantó.

Fiscalía tiene datos sobre celulares incautados

En otro momento, mencionó que él no maneja ningún dato con respecto al contenido de los objetos decomisados del poder de Carmen Villalba y Laura Villalba el 1 de setiembre. Respondió que esa información está en poder del Ministerio Público, por lo que él no tiene información sobre si se estaba o no gestando algún plan terrorista antes de la incautación.

Según lo informado en su momento, se incautaron dos teléfonos celulares en cada una de las celdas allanadas en las cárceles del Buen Pastor y de Misiones, sumando un total de cuatro dispositivos.