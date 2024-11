Incautan mercaderías de contrabando en buses del transporte público

La Policía Nacional informó este viernes que ayer se incautaron mercaderías varias presuntamente de contrabando, en el puesto de control Vista Alegre de Villa Hayes, debido a que no contaban con las documentaciones legales para su tránsito dentro del territorio nacional.

Los productos se trasladaban en vehículos de menor porte e, incluso, en diferentes buses del transporte público, según el reporte.

El jefe del Departamento Especializado contra Hechos Punibles y Económicos del área Central, comisario Néstor Cáceres, informó que el procedimiento realizado ayer corresponde a un plan de acción anticontrabando que vienen ejecutando desde hace un tiempo, en zona del Puente Remanso, en conjunto con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y la Armada Paraguaya.

Comentó que casi de forma diaria se incautaron de mercaderías de presunto contrabando, en los controles diarios que se hacen de forma rutinaria.

Contrabando a través del transporte público

En cuanto al contrabando a través del transporte público, Cáceres señaló que los abordajes en buses se realizan ante la presunción de que hay personas que ingresan por este medio productos ilegales.

Mencionó que serían pasajeros los que ingresarían las mercaderías de contrabando, aunque reveló que al momento de las incautaciones no hay personas que se hagan responsables de los productos.

El jefe policial agregó que se tratan buses del transporte público de media distancia, cuyo itinerario comprende Asunción y las fronterizas con Argentina —como Nanawa—, de donde se presumen se adquieren los productos de contrabando.

Colectivos con “doble fondo”

Pasajeros del transporte público denunciaron a ABC que los colectivos de la Línea 101 A-Puerto Elsa aplican el famoso “doble fondo” para trasladar mercaderías presuntamente de contrabando, que se adquieren en la frontera con Argentina, y luego descargarlas en el Mercado 4.

Un denunciante anónimo informó que el traslado presuntamente irregular de los productos ilegales se puede verificar principalmente en los buses de dicha línea que circulan en horas de la tarde-noche, entre las 18:00 y 20:00.

Comentó que además de trasladar mercaderías presuntamente de contrabando, las unidades de esta línea de transporte público no cumplen su itinerario, pues desvían su trayecto para descargar las mercaderías en el Mercado 4 y piden a los pasajeros esperar o bajarse, por lo que estos deben tomar otro bus para poder ir hasta sus destinos.

Bajan a pasajeros para hacer la descarga

“En vez de seguir derecho la avenida Perú, doblan en Rodríguez de Francia para hacer la descarga. Ahí sin avisar nada empiezan con la descarga y ya los pasajeros saben que deben bajarse si quieren seguir su trayecto, sino te dicen que podés esperar, pero que van a tardar más de media hora y que no saben si van a ir hasta su parada. También muchas veces llegan hasta su parada con mercadería. Tampoco te devuelven tu pasaje ni nada”, refirió el denunciante.

“Es cansador y da mucha impotencia porque uno va cansado tras salir del trabajo y tiene que sufrir estas situaciones de desidia en el transporte público. Es tierra de nadie”, lamentó.

El comisario Cáceres indicó que aún no lograron detectar un bus del transporte público con “doble fondo”, pero mencionó que tendrán en cuenta para sus próximas intervenciones.

Incautaciones en zona de Remanso

Entre las mercaderías incautadas, resaltan productos frutihortícolas, lácteos, huevos y aceite, según precisó.

También comentó que en este tipo de procedimientos no hay personas detenidas, ya que refirió que las mercaderías incautadas no superan los US$ 500, por lo que los presuntos responsables no pueden ser procesados penalmente.