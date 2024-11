Accidente fatal en Caacupé pudo haberse evitado, asegura intendente

Una mujer y su nieto de tres años fallecieron en un violento accidente registrado esta mañana en el kilómetro 59 de la Ruta PY02, en la zona de la nueva circunvalación de Caacupé. Al respecto, el intendente Diego Riveros precisó que este trágico hecho y otros previos pudieron haberse evitado.

Según el jefe comunal, estas muertes se iban a evitar si se hacían unas obras “en tiempo y forma”, pero aparentemente el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) “hizo viaductos al pedo” en otras comunidades.

“Siete personas fallecidas en un cortísimo lapso. Hay un convenio de hace dos años y medio, todo con la ministra Claudia Centurión (MOPC), y se asumió el compromiso dando a entender que prácticamente estaba todo y solo faltaba el OK del Ministerio de Economía. No sé por qué regla de tres no nos escucharon y continuamos con esto; es una situación que pudo haberse solucionado”, mencionó sobre las obras prometidas para el tramo.

Asimismo, reiteró que “mientras no se hagan las cosas en forma en este país” continuarán los accidentes tanto en los alrededores de esta circunvalación como en Pedrozo, otra zona que ya se cobró varias vidas.

Fallecidos en accidente

El comisario César Benítez, jefe de la Comisaría de Caacupé, detalló que los fallecidos fueron identificados como Porfiria Bogado Fleitas (49) y Richard Samuel Leiva (3), abuela y nieto, respectivamente. El pequeño fue asistido por bomberos voluntarios de la ciudad, pero se confirmó el fallecimiento poco después de ser derivado a un centro asistencial.

Por su parte, según relató el conductor de la camioneta a la Policía Nacional, este perdió el control del rodado al intentar esquivar un tractor que pretendía cruzar la ruta. “El conductor esquivó un tractor que quería cruzar la ruta y al realizar esa maniobra perdió el control, fue a chocar contra el cementado que divide la ruta y pasó al carril contrario”, precisó el jefe policial.

