Lo que te puede pasar si publicitas productos que no son sponsors de la Copa Sudamericana

Esta gran final del segundo torneo más importante que organiza la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), la Copa Sudamericana, genera varias aristas y comportamientos. Una de esas realidades, es la aparición de comerciantes que quieren aprovechar el intenso movimiento de hinchas.

El propósito de estas personas es hacer publicidad de sus marcas, que nada tienen que ver con los auspiciantes designados para el partido de esta tarde entre Racing y Cruceiro, de acuerdo a un agente fiscal, hubo casos de avivados que colocaron su cartelería pese a una prohibición existente.

Miguel Quintana, fiscal, abocado a esa tarea específica, explicó en ABC AM 730 que están controlando a aquellos que promocionen sus eventos o marcas en medio de los sponsors ubicados en inmediaciones del estadio La Nueva Olla. Sea en comercios aledaños o con motocarros.

“Ellos deben contar con un permiso municipal para cartelerías en los alrededores de la cancha. Un ejemplo a verificar es que no ingresen banderas de productos que no se publicitan o no apoyan este juego”, señaló.

Las sanciones

Quintana mencionó que hay dos cuestiones a sancionar para los infractores. La primera es administrativa que consiste en sacar la publicidad que fue colocada de manera irregular.

La segunda es cuando se deriva el caso en el ámbito penal. Dijo que el procesado podría ir a la cárcel durante cinco años por este delito.

Comuna ya intervino

La Municipalidad de Asunción trabaja de manera conjunta con el Ministerio Público. De momento la comuna retiró 38 carteles.

“También, ayer en la Costanera, intervenimos, así como en un local comercial que está detrás del estadio. Era un lugar privado, colocaron toldos para ofrecer productos y mostraban otras marcas”, agregó el fiscal.

Control de seguridad y entradas

Sobre los controles de seguridad, Quintana indicó que los hinchas que tengan objetos contundentes, se les incautará seis cuadras antes, porque existen “anillos” de inspección.

Con relación a las entradas, habrá equipos que controlarán y de acuerdo a necesidad, miembros de la Conmebol verán la manera de encontrar una salida a los inconvenientes que puedan surgir.

Lo mismo con las denuncias de reventa de entradas, los organizadores, actuarán para que el hincha pueda ver la final, pese a eventualmente haber sido engañado con un pase que no le correspondía.