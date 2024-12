Juan Villalba critica rápida liberación de Jorge Torres y recuerda lo que a él le tocó vivir

El exdirector de la Policía Municipal de Tránsito, Juan Villalba, expresó su indignación en su cuenta de la red social X ante la liberación del periodista Jorge Torres en tres horas cuando fue denunciado por violencia doméstica.

Recordó que en su caso sintió que “se ensañaron” con él, pues aun cuando su esposa no fue quien hizo la denuncia, sino su cuñada, no se le permitieron medidas alternativas y estuvo preso en Emboscada.

Contó que recuperó su libertad ambulatoria mediante el tribunal de Apelaciones, pero que en sucesivas ocasiones la fiscal Fátima Villasboa presentó acciones de inconstitucionalidad para intentar revocar la medida.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea: Fiscala libera a periodista Jorge Torres, pero aclara que no se puede retirar la denuncia

Pidió el fin de la justicia selectiva en nuestro país, pues en su caso, le habían dicho que no existía la posibilidad de liberarlo, y en el caso del periodista, si otorgaron la libertad en tiempo récord.

Habla de “influencias mediáticas y políticas”

Lamentó la existencia de “influencias mediáticas y políticas”, que, según él, se utilizaron para que Jorge Torres “no pise una penitenciaría”.

Según la investigación del Ministerio Público, Juan Villalba sometió a su esposa Laura Prieto a un ciclo de violencia verbal, psicológica y física, que era constante.

Lea más: “Juan Villalba no me agredió”, sostiene su esposa tras supuesta violencia familiar

Las fiscalas de la Unidad Especializada de Lucha contra la Violencia Familiar y Género, Fátima Villasboa y Susana González, habían destacado en su escrito de requerimiento conclusivo que pese a que la pareja de Villalba, al momento de dar su testimonio ante el Ministerio Público dijo no haber sido víctima de ninguna índole de violencia por parte de su marido, estas manifestaciones contradicen el informe de la pericia de extracción de datos del teléfono celular del acusado.

Más info: Detienen al periodista Jorge Torres por denuncia de violencia contra su esposa y su hija

Esposa de periodista dijo que no corre peligro

En el caso del periodista Jorge Torres, este estuvo primero detenido en la Comisaría 2ª Central de la ciudad de Fernando de la Mora. Pero finalmente, el denunciado por golpear a su esposa fue liberado la sede policial, ya que Rossana Bellassai, esposa del comunicador del Grupo Nación Media, terminó retirando la denuncia contra él.

No obstante, la fiscal del caso, Sandra Fariña, dijo que pese a que se decidió la liberación porque la mujer manifestó que no siente que su vida corra peligro, la denuncia no puede retirarse y seguirán investigando el caso.