Concejal imputado por homicidio culposo y omisión de auxilio recusa a fiscal interino

La representación legal del concejal municipal de Encarnación Fredy Ortega Ullón (ANR-HC) presentó una recusación contra el fiscal interino de la Unidad Penal N.° 4, Luis Albertini, quien estaba a cargo de la investigación en su contra por supuesto homicidio culposo y omisión de auxilio.

Albertini suplanta al titular de la unidad Meiji Udagawa, quien estará ausente unos días para participar de una capacitación.

En el pedido expone una supuesta “animadversión manifiesta” por parte de Albertini contra el abogado Ortega. Cita un antecedente reciente, donde expone que el fiscal lo acusa de supuestamente diligenciar con contactos políticos para que no se lo designe en una postulación a una terna del tribunal de apelaciones.

Por su parte, Albertini expuso que no entiende el argumento y que no tiene interés particular en representar esta causa. Negó la supuesta enemistad con el concejal municipal.

Explicó que, de dar lugar al pedido de recusación, se deberá designar otro interino hasta el retorno del fiscal Udagawa a la unidad penal.

El caso investigado

Un hombre de 43 años falleció la noche de este sábado, cerca de las 19:40, tras ser atropellado por un automóvil en la ruta PY01, en inmediaciones del barrio Kennedy de la ciudad de Encarnación.

Según testigos, el presunto autor se movilizaba en un automóvil tipo BMW de color negro, que huyó del sitio y no se conocían más datos del mismo. La víctima fatal fue identificada como Carlos Ignacio Araujo (43), residente en el barrio San Pedro de la capital departamental.

El médico forense Aldo Von Knobloch diagnosticó la causa de muerte como “traumatismo de cráneo severo y fracturas múltiples”.

El concejal municipal Fredy Fermín Ortega Ullón (ANR-HC) se presentó la mañana de este domingo a las 7:00 en la Comisaría 107.ª para referir que el rodado de su propiedad fue el que causó el accidente fatal, donde un peatón murió tras ser atropellado al costado de la ruta PY01.

Tras la confesión de Ortega, permaneció demorado y el fiscal de la causa dispuso la incautación del automóvil tipo BMW modelo X5 (2024) con rastros evidentes del impacto.

El edil se puso a disposición de la justicia y explicó que supuestamente no fue él quien conducía, sino que había prestado su automóvil a un amigo, cuya identidad no quiso dar a los investigadores.

No obstante, el fiscal Meiji Udagawa imputó a Ortega por el supuesto hecho de homicidio culposo y omisión de auxilio.