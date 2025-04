Denuncian a fiscal que investiga a padre imputado por abuso sexual de su hijo

De acuerdo a la denuncia realizada por la amiga de la familia de un niño que sufrió abuso sexual presuntamente por parte de su padre, la fiscal actual de la causa actúa en beneficio del imputado.

“El viernes se hizo la audiencia de revisión, en un escenario que fue totalmente orquestado por la defensa. Se aprovecharon de las vacaciones de la jueza original, ahora interviene una fiscal interina, que no se presentó a la audiencia, se le buscó por todos lados para que apele esa resolución todo este fin de semana, no dio señal alguna”, sostuvo.

Contó que buscaron a la fiscal desde el momento en que supieron de la resolución, pero la misma no respondió, no dio señales, e incluso la abogada de la madre de la víctima se fue a la sede fiscal el sábado, constatando que la sede estaba cerrada y que no había señales de la fiscal a cargo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La fiscal original, Andrea Ríos, es la verdadera fiscal, ella se puso, se plantó, ella le imputó, ordenó la detención, cuando ella solicita un informe, una evaluación psicológica, es cuando la defensa le recusa a la fiscal y a la psicóloga. La abogada de la mamá solicitó ya todas las diligencias, pero como te digo, la fiscal original está recusada, y la otra no hace absolutamente nada. Tiene una orden de allanamiento de hace por lo menos una semana y que no lleva adelante”, sostuvo.

Lea más: Cifras de abuso sexual infantil en Paraguay: casi 30.000 causas en diez años

Arresto domiciliario para sospechoso de abusar de su hijo

La amiga de la familia contó que luego de la imputación y la orden de detención, el imputado debía pasar diez días en una comisaría para posteriormente ser trasladado a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, pero que consiguió ir a Viñas Cué.

“Al tercer día él presenta una revisión, solicitando un cambio de la penitenciaría, alegando de que iba a correr peligro su vida por la cuestión de que es hermano de una fiscal y coincidentemente la fiscal tiene enemigos en todas las penitenciarías del país, y solicitan que le lleve a Viñas Cué. Se ordenó el traslado a Viñas Cue, pero Viñas Cué no les recibió. Supuestamente, ponen que no tenían lugar para él, entonces le trasladaron a la Agrupación”, relató.

Agregó que la defensa técnica y todo el entorno familiar de parte del padre, quieren sostener que el niño no habla o que no se expresa, o que es autista, y son cuestiones totalmente falsas.

“La familia paterna sostiene de que él no habla. Él sostiene su relato, frente a todos, todo el tiempo, ni siquiera cambia el orden, te dice acá, acá, acá. Este niño sostiene exactamente lo que dice, lo que le dijo a la niñera, lo que le dijo a la primera psicóloga, a la segunda psicóloga y yo personalmente visto cuando él cuenta, te digo visto porque cuenta con señales, con gestos, donde su papá le besa y es en todas las partes de su cuerpo”, aseguró.

Lea más: Dictan en capital la pena más alta por caso de abuso sexual en niños

Piden investigar celular del padre

La amiga de la familia de la víctima contó que el imputado, cuando se presentó a la Fiscalía, entregó un celular, pero coincidentemente era uno que cambió unos días antes de que se haga la denuncia.

“Él ya tenía la antena encendida de lo que se venía, porque la niñera le hizo un reclamo, la mamá también le hizo, no en el sentido de abuso, sino de maltrato, alguna cuestión estaba mal, entonces nosotros hacemos la línea de tiempo y es súper llamativo que él entrega un celular que había cambiado unos días antes”, aseveró.

Indicó que también hay una niña de nueve años, hermana mayor de la víctima, a quien también están haciendo estudios para saber si es que fue abusada.

Además, negó que la denuncia tenga otro fin, como el económico, ya que asegura que la pareja se divorció en buenos términos, sin conflictos y de mutuo acuerdo, y que incluso la mamá invitó al padre imputado al cumpleaños realizado en marzo.

“El primero de marzo fue el cumpleaños del nene, la mamá hizo el festejo, y con todo el respeto del mundo le invitó al padre. No había un conflicto como para decir que hoy ella sale despechada, o tiene ánimos de perjudicarle, o que el señor tiene demasiado dinero que ella pueda querer tener de él. Todos esos argumentos caen por el suelo”, concluyó.