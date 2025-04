Video: joven muere tras accidente en Ñemby y su familia exige justicia

Maurizzio Marcelo Sebastián Paniagua Velázquez (29) fue la víctima fatal de un accidente de tránsito que ocurrió el viernes a las 5:30, cuando estaba esperando cruzar la ruta PY01 por la calle Cabo Dionisio Comet, barrio Vista Alegre de Ñemby, para ir a su trabajo. La unidad de transporte público estaba al mando de Rubén Darío Samaniego Acosta (46).

En las imágenes de circuito cerrado se ve cómo una unidad de la Línea 47, Automotores Guaraní SRL, que iba en la ruta PY01, impacta directamente contra el vehículo conducido por Maurizzio, quien estaba esperando en el carril rápido para pasar al carril contrario.

“Se nota bien que él está en el paseo esperando cruzar, él estaba camino al trabajo, nosotros trabajamos en la penitenciaría Esperanza de Tacumbú, nosotros somos agentes penitenciarios, y él iba camino a cumplir su guardia”, relató la hermana de la víctima, Laura Paniagua.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Les deja huérfanos a dos niños de 3 y 5 años. Este asesino le dejó sin padre a mis sobrinos. La imprudencia y velocidad innecesaria del colectivo, en un horario donde no había tráfico”, lamentó Laura.

Lea más: Accidente mortal en San Pedro de Ycuamandyyú reaviva debate sobre seguridad vial

Familia destrozada tras muerte de joven en accidente

Con la voz quebrada de dolor, Laura afirmó que tanto ella como sus padres y sus sobrinos quedaron totalmente destrozados tras confirmarse la muerte de Maurizzio, a raíz de las heridas con las que quedó tras el accidente.

“Estamos destrozados, una familia destrozada, deja dos criaturas, 29 años, joven, lleno de vida, el exceso de velocidad con el que iba no es normal, pareciera ser que estaba no sé, ni qué palabra expresar con tanto dolor que sentimos, la imprudencia; parece que estaba con el celular o que desvió otro vehículo”, denunció.

Dijo que a raíz del accidente, su hermano tuvo traumatismo de cráneo severo, por lo que fue trasladado al hospital de Ñemby para estabilizarlo, lugar al que llegó con signos vitales, le intubaron, pero después vivieron otra penuria, perdiendo tiempo en el proceso de conseguir terapia y ambulancia para trasladarlo al Hospital de Trauma, para ser intervenido quirúrgicamente, sabiendo bien que lo más importante es el cerebro y el corazón.

“Nos dijeron que teníamos que conseguir terapia, no había terapia, se perdió muchísimo tiempo, una negligencia total de la Salud, del Gobierno. Después al mediodía recién conseguimos lugar en Trauma. Al mediodía tuvimos que esperar otra vez dos horas para una ambulancia, tenía que tener todos los equipamientos para poder trasladarle. Llegamos ahí, se perdió muchísimo tiempo. Él entró a cirugía casi a las 15:00”, relató.

Lea más: Militar alcoholizada protagoniza accidente y deja herida a una comerciante

Exigen justicia para Maurizzio

Laura contó que tuvieron un gasto tremendo tras el accidente y que la empresa Automotores Guaraní SRL jamás puso la cara, e incluso su madre tuvo que parar y subir a una unidad de la Línea 47 para poder conseguir un número de teléfono al que comunicarse.

“Habló mi mamá con una de las supuestas dueñas y después ya no dio más la cara, ya no contestaba el teléfono, nos dijo que iba a abrir una cuenta a nombre de mi hermano en una farmacia que tampoco pasó. Hasta ahora la empresa no da la cara y posiblemente van a chicanear con el Gobierno, porque sabemos bien que detrás de estas empresas siempre hay un político de por medio y necesitamos que se haga justicia por la vida de mi hermano”, aseveró.

Afirmó que su hermano era el sustento de sus hijos, de su familia y que iba a cumplir con un servicio a la comunidad, por lo que morir de esa manera es demasiado injusto y demasiado doloroso.

“Ni ahora, ni después de saber de su fallecimiento, nadie de la empresa se acercó a nosotros. Por lo menos a brindarnos el saludo, por lo menos a ser doble cara y venir y prometer de balde. Nadie, no vemos la cara de nadie. Buscamos indemnización para nuestros pequeños, se quedan sin el sustento, con una madre que sabemos que nuestro sueldo no alcanza para nada, por lo menos que le mantengan a nuestros sobrinos hasta los 18 años”, sostuvo.

Intentamos contactar con algún representante de la empresa al número de teléfono de la empresa, pero no hubo retorno. ABC Color está abierto a escuchar la versión de la línea de transporte.