Así amenazaron al presidente de la Junta de Lambaré

Este sábado, el concejal Lorenzo Mendieta (PLRA), presidente de la Junta Municipal de Lambaré, denunció la recepción de peligrosas amenazas contra su vida y, sobre todo, la de su familia. Presentó la denuncia formal ante la Comisaría local.

“Jake mate MENDIETA”, “No es casualidad que la palabra URNA se use en la política y en las funerarias”, “El daño colateral por tus decisiones políticas se mueve en un auto blanco, que no tenga miedo, no le va a doler mucho”, dicen los amenazantes mensajes que recibió.

Bastante afectado, señaló que tiene mucho miedo por su familia. “He recibido mensajes de textos de un número desconocido, que amenazan no solamente a mí, sino también a mi familia”, manifestó ante la prensa.

Su familia está encerrada, con miedo

Los mensajes fueron enviados esta mañana a través de WhatsApp. Detalló que eran mensajes de una sola visualización, pero pudo tomar fotografías a través de otro teléfono. “El ‘auto blanco donde se mueve’, es el mi señora (...) Todos sabemos que significa hake mate, es una amenaza de muerte para mí y mi señora”, manifestó.

En cuanto a las decisiones políticas, señaló que él decidió acompañar la gestión actual de la Municipalidad de Lambaré y esa es la única decisión política que tomó. Con respecto a quién está detrás de estas amenazas, dijo que la Justicia ya tiene los nombres y está detrás de ellos, pero le pidieron no dar nombres para no entorpecer.

Quebrado y entre lágrimas, relató que su familia está encerrada, muy atemorizada. “Soy padre de cuatro hijos, mi hijo menor tiene cuatro hijos y me esperan en casa”, resaltó antes de retirarse de la Comisaría para reunirse con su esposa e hijos.

Intendente pide esclarecimiento

El intendente Guido González (ANR) resaltó que Mendieta es el único liberal que acompaña su gestión y lamentó el amedrentamiento del cual está siendo víctima. “Tenemos que cortar de raíz”, enfatizó.

Dijo que no puede mencionar nombres de quién estaría detrás de las amenazas, pero afirmó que la ciudadanía lambareña sabe perfectamente quiénes están detrás de este hecho. Agregó que espera que pronto las autoridades policiales identifiquen a los culpables.

