Motociclista resultó herido tras choque con automóvil en pleno centro de Asunción

Un accidente de tránsito se registró este sábado en pleno centro de Asunción, específicamente en la intersección de las calles 25 de mayo e Iturbe, y tuvo como protagonistas a una motocicleta y un vehículo de la marca Toyota IST.

El conductor de la motocicleta, identificado como Adán David Galeano, de 20 años, resultó herido tras impactar contra el automóvil conducido por Eduardo Ferreira Ávalos, de 42 años. El joven motociclista se desempeña como delivery y se encontraba en servicio al momento del percance.

Motociclista no sufrió heridas de consideración

De acuerdo con el informe brindado por el capitán Christian Tabares, de la 20ª Compañía del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) del Mercado 4, Galeano sufrió cortes y escoriaciones, pero no presentaba fracturas ni heridas de gravedad aparente. “La moto no circulaba a alta velocidad, y eso ayudó a que las lesiones no fueran más serias”, explicó.

La motocicleta se desplazaba sobre 25 de mayo, mientras que el automóvil circulaba por Iturbe. El impacto se produjo en la intersección de ambas calles.

Agentes de la Policía Nacional intervinieron en el lugar para el levantamiento del informe correspondiente.