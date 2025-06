Video: peatón se salva de ser aplastado en accidente de tránsito

Durante su trayecto al Palacio de Justicia para presentar una acción de inconstitucionalidad contra una ordenanza de la Municipalidad de Asunción, el abogado Enrique Wagener estuvo involucrado en un accidente de tránsito en la zona céntrica.

El choque se produjo entre las calles Tte. Fariña e Iturbe y, a raíz del impacto, la camioneta del profesional fue a parar contra la muralla de una esquina donde estaba caminando un peatón, quien “se salvó” por cuestión de segundos y centímetros.

Según detalló Wagener a ABC Color, él resultó con leves golpes en el brazo y realizará una consulta médica para descartar algún tipo de daño en zona de la cabeza, mientras que el transeúnte resultó ileso, salvo un golpe en el codo tras llevarlo contra la pared.

“A la señora que me chocó a mí y me hizo volar contra la pared no le pasó nada”, precisó.

Falta de lomada

Tras el hecho, el abogado consideró que en la calle Iturbe es necesaria una lomada, al igual que la prohibición de estacionar en las esquinas, con el fin de evitar que la cifra de accidentes se siga incrementando.

“Es impresionante cómo vienen, cómo van; lastimosamente, el municipio no tiene estadísticas, diagnósticos ni estudios de movilidad dentro de la ciudad para subsanar estos errores. Es una denuncia más que hacemos", expresó.

