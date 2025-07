Joven brasileña pide justicia en su denuncia por violencia doméstica contra el jugador Jorge Báez

El futbolista paraguayo Jorge Báez, fue denunciado en Brasil en abril del año pasado por su expareja, Jannah Nebbeling, por violencia doméstica. En ese entonces, la joven señaló que convivió con el futbolista 1 año en Asunción y 1 año en Río de Janeiro, donde realizó dos denuncias en la Policía por el hecho de violencia doméstica.

Hace unos días, la expareja de quien en su momento fuera jugador de Olimpia, Arsenal de Sarandí, Capiatá, Resende de Brasil, Metropolitanos de Venezuela, entre otros, publicó un video recordando todo lo que pasó durante el tiempo que vivió en pareja, esperando que su caso no termine en la nada.

“Durante más de tres años sufrí violencia doméstica por parte del jugador paraguayo Jorge Báez. Durante ese tiempo sufrí abusos físicos, psicológicos y sexuales”, comentó.

Seguido explicó: “Él me agredía, me humillaba, me goleó con guantes de boxeo diciendo que era para no golpear demasiado mi rostro, pero fue justamente cuando terminé con los dos ojos morados y abusó sexualmente de mí varias veces, cuando estaba inconsciente”.

Jannah Nebbeling comentó que pidió ayuda e intentó hacer una denuncia en Paraguay durante una consulta médica, pero quien la atendió le recomendó no denunciar porque podría ser peor para ella. Además, señaló que estando en el Paraguay no tenía amistades, porque su pareja no le permitía salir ni hablar con nadie.

“Hoy rompo el silencio de una manera diferente y exijo que la justicia paraguaya y la justicia brasilera investigue a Jorge Báez por todos los crímenes que cometió contra mí y otras mujeres que no se pronuncian”, exclamó la joven brasileña.

“Que no sea protegido por ser jugador, tener dinero o influencia en su país, que no haya impunidad. Hay que hacer justicia urgentemente”, solicitó.