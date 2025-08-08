MINNA solicita ayuda para encontrar a adolescente desaparecida en Caaguazú

El Ministerio de la Niñez y Adolescencia (MINNA) solicita ayuda para encontrar a Fernanda Servín, una joven de 15 años que se encuentra desaparecida desde el 2 de agosto. La última vez se la vio en el barrio Empalado Ari, de la Ciudad de Caaguazú.