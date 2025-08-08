MINNA solicita ayuda para encontrar a adolescente desaparecida en Caaguazú

El Ministerio de la Niñez y Adolescencia solicita la de toda la ciudadanía para hallar el paradero de Fernanda Milagros Servín Medina, una adolescente de 15 años quien se encuentra desaparecida desde el pasado 2 de agosto.
Según las informaciones, la misma fue vista por última vez en el barrio Empalado Ari, de la Ciudad de Caaguazú.
En caso de contar con cualquier información que pueda contribuir con su localización, comunicarse lo antes posible al 911 de la Policía Nacional o al 147 FonoAyuda.
