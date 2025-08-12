Denuncian caso de abuso físico en la Academia Militar: cinco aspirantes detenidos

El ministro de Defensa, Óscar González, reveló este martes un nuevo caso de abuso físico en la Academia Militar (Academil), que involucra a cinco aspirantes del segundo curso, quienes fueron detenidos tras una denuncia presentada dentro de la institución.

Los presuntos victimarios, según informó González, hacen huelga de hambre en protesta por las detenciones.

Además, tres oficiales que debían haber controlado la situación fueron detenidos por 90 días, aunque ya recuperaron su libertad.

La víctima es un joven aspirante del primer curso que solicitó ser desvinculado de la Academia.

Garantías de justicia

El ministro prometió que se garantizará que se cumpla lo que dicta la ley castrense para que haya justicia. Acotó que los presuntos victimarios se exponen a ser dados de baja y podrían ser procesados paralelamente por la justicia ordinaria.

“Estamos convencidos de ser implacables ante los hechos de abuso de autoridad. El mando que la da al Estado a un militar no es para maltratar a un subordinado, es para cumplir la misión. Nosotros vamos a ser intolerantes ante estos casos”, aseguró González.

El titular de Defensa habló ante los medios durante el acto de entrega de reconocimiento a los tripulantes del Buque Capitán Remigio Cabral, que regresó tras cumplir una misión de asistencia humanitaria en el Chaco paraguayo.