Detectan laboratorio para producción de marihuana WAX en zona de Yby Pytã

La única arrestada en el marco del operativo antidrogas realizado en Yby Pytã, Canindeyú, fue Nidia Mabel Villasanti Benítez, de 40 años, quien fija residencia en la misma propiedad donde estaba instalada el pequeño laboratorio que estaba operando con tres tubos para producir marihuana WAX.

Cada tubo de metal generaba un kilo de marihuana Wax cada 24 hora, las que eran comercializadas en US$ 2.500 por kilo allí en la zona de producción, dicho monto aumenta considerablemente cuando el producto llega a los mercados de consumo.

Expertos del departamento Antinarcóticos de la Policía señalaron que para fabricar esta marihuana en pasta, que tiene un altísimo contenido del tetrahidrocannabinol (THC), se tiene que secar en la sombra los capullos de la hierba concentrada.

Características de la droga incautada en Yby Pytã

Una vez concluido el secado, los capullos deben colocarse en pequeños envases de 25 kilos cada uno congelarlo por un buen tiempo, luego esa cantidad de 15 kilos de capullo de marihuana deben ser colocados en los cilindros o tubos de metal, donde con ayuda de equipos especiales se le debe aplicar el gas butano a alta presión.

De esa forma, los capullos generan un liquido amarillento que sale en gotas de los cilindros y es recolectadas en frascos de vidrios donde se convierte en pasta. En 24 horas, los 15 kilos de capullo cargado en un cilindro genera 1 kilo de marihuana Wax.

Este producto nuevamente deben ser congelado por un buen tiempo antes de ser comercializado. Actualmente este producto tiene una altísima demanda en los locales nocturnos, ya que no expide el olor característico de la marihuana y se lo puede untar a cigarros o cirgarrillos para fumar o directamente en pipas especiales.

Debido a su alta concentración de THC su efecto es mucho más fuerte e inmediato, generando mucho más placer que el producto tradicional, explicaron los agentes.

Supuestamente, unos meses atrás apareció un químico colombiano en las zona de cultivo de la marihuana en Canindeyú y enseñó el modo de producción de la marihuana Wax a los productores.