Lambaré: supuesto ladrón fue herido con arma de fuego por dueño de casa

En la madrugada de este martes, un hombre fue herido con arma de fuego cuando supuestamente irrumpió en una vivienda del barrio San Isidro de Lambaré.

El informe policial sobre el incidente identifica al herido como Manuel Sebastián Estigarribia (36 añós), quien fue herido en la espalda por el dueño de la casa en la que presuntamente ingresó, un abogado de nombre Luis Carlos Orué (36).

Orué afirmó a policías de la Comisaría 17 Central de Lambaré que alrededor de las 2:00 escuchó ruidos en el techo de su domicilio y salió, pistola en mano, a ver qué ocurría. Dijo haber visto al supuesto asaltante sobre el techo de la casa.

Presunto asaltante herido

El abogado relató que el supuesto ladrón hizo un movimiento que le hizo pensar que estaba armado, por lo que Orué realizó dos disparos, hiriendo a Estigarribia, quien intentó huir pero quedó tendido en la vía pública fuera de la casa.

El supuesto asaltante fue trasladado por bomberos al Hospital de Trauma y el dueño de la casa quedó bajo custodia policial mientras la Fiscalía procede a la investigación del hecho.