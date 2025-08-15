Derecho-UNA: los detenidos tras disturbio, disparos y persecución en previa de elecciones

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el comisario Misael Aguilera, jefe de la Comisaría 12° de la capital, dio detalles sobre el incidente ocurrido en la madrugada de hoy en la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), donde un disturbio derivó en una persecución policial con disparos de arma de fuego, un herido y 13 detenidos.

Según el relato que hizo el comisario Aguilera, alrededor de las 2:00 de hoy un grupo de personas llegó en al menos dos vehículos a la Facultad de Derecho, donde había un grupo de personas realizando trabajos preparativos para las elecciones universitarias que tendrán lugar allí hoy.

Tres de las personas que llegaron en esos vehículos comenzaron una discusión con las que ya estaban en el sitio y posteriormente los demás recién llegados comenzaron a lanzar piedras y se habrían producido disparos, lo que motivó la intervención de agentes de la Policía que se hallaban apostados frente a la sede universitaria, dijo el jefe policial.

Las personas que llegaron en los vehículos huyeron y se produjo una persecución hasta que agentes policiales lograron interceptar y aprehender a los atacantes sobre la avenida Aviadores del Chaco. Uno de los aprehendidos tiene una herida de refilón en la espalda, que no pone en riesgo su vida.

De los aprehendidos fueron incautados teléfonos celulares, un arma blanca y los vehículos en que se desplazaban. El comisario Aguilera reportó que no se encontró en su poder armas de fuego, pero no se descarta que los sospechosos pudieran haberlas tirado de sus vehículos durante la persecución, una posibilidad que está siendo investigada.

Los detenidos

El comisario se negó a dar al aire en la entrevista con ABC Cardinal los nombres de los detenidos “por tratarse de una investigación incipiente con relación a un hecho que podría ser mucho más grave.

Sin embargo, la Policía ya divulgó un informe policial del incidente que identifica a todos los detenidos, quienes son:

Alejandro Damián Benítez Ozuna (22 años)

Rodrigo Damián Benítez Segovia (21)

Juan Manuel Espínola Díaz (22)

Jorge Daniel Céspedes Verón (23)

José Manuel Cuquejo Ferreira (24)

Pablo David Adorno Domínguez (20)

Christian Andrés Ruíz Gómez (19)

Kevin Daniel Pettersen Bogado (24)

Junior David Reyes Ayala (28)

Josué Mauricio Bernal Cáceres (22)

José María Armoa Benítez (23)

Pedro Nolasco Benítez Cáceres (32)

Luis Alberto Fernández Cuenta (22), herido y derivado al Hospital de Trauma

Ninguno de los detenidos tiene antecedentes penales y estos manifestaron no ser estudiantes de Derecho en la UNA, según dijo el comisario.

La investigación del incidente está a cargo de la fiscal María del Carmen Palazón.