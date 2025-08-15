Más de 60 personas demoradas tras el encuentro entre Cerro Porteño y Estudiantes de la Plata

El operativo de seguridad denominado “Py’aguapy” desarrollado por la Policía Nacional, este miércoles, como cobertura del partido de fútbol entre Cerro Porteño y Estudiantes de la Plata, se realizó desde las 16:15 hasta las 21:45.

La Policía Nacional informa que dos personas fueron aprehendidas por tenencia de sustancias estupefacientes, otros dos por intentar ingresar al recinto deportivo con banderas y bengalas, 40 por alcotest positivo (21 del club local y 19 visitantes) y 19 cuidacoches.

El comisario Joel Salcedo, manifestó que entre los cuidacoches que insisten en querer instalarse en las inmediaciones de este tipo de eventos, varios de los demorados contaban con antecedentes por diferentes hechos.

Dijo que fueron trasladados hasta la Comisaría para evitar que comentan hechos de extorsión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy