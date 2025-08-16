Hinchas demorados: “Por eso no viene nadie a Paraguay, te tomas dos cervezas y te manda a la Comisaría”

Más de 40 personas fueron demoradas este jueves, por alcotest positivo en su mayoría, así como cuidacoches que se encontraban en las inmediaciones de la cancha de Libertad, que se enfrentó a River Plate de Argentina, en el marco del torneo por Copa Libertadores.
Las detenciones se dieron al ingreso del estadio donde se encontraba un dispositivo de seguridad. Se realizaron las pruebas de alcotest que arrojaron resultado positivo.
Por su parte, los hinchas manifestaron su descontento con la medida y dijeron que ese el motivo por el cual nadie quiere visitar Paraguay.
“Por eso no viene nadie a Paraguay, te tomas dos cervezas y te manda a la Comisaría”, indicó uno de los 43 demorados.
La Fiscalía dispuso la libertad de los 43, entre ellos hinchas argentinos y cuidacoches paraguayos, al finalizar el encuentro.