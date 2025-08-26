Accidente fatal en Limpio: piden semáforo o puente peatonal para evitar nuevas desgracias

Luego de un accidente fatal ocurrido hoy sobre la Ruta PY03, en la ciudad de Limpio, donde un peatón fue atropellado aparentemente cuando intentaba cruzar la vía, personas que habitualmente esperan buses en la zona señalaron la necesidad de instalar un semáforo o un cruce peatonal en esa zona.

El accidente tuvo lugar alrededor de las 5:30 de hoy cerca del viaducto del kilómetro 22 de la PY03, donde un hombre de 66 años identificado como Francisco de Sales Bernal fue golpeado por una motocicleta mientras cruzaba la ruta.

Se trata de un punto de la ruta en el que no hay un cruce peatonal habilitado.

Transeúntes que esperaban buses en la zona dijeron hoy a ABC Color que el peligro a la hora de cruzar la ruta es grande y que es necesaria la instalación de un semáforo o un puente peatonal para permitir a las personas cruzar con seguridad de un lado a otro.