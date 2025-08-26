Macabro hallazgo en PJC: encuentran cuerpo enterrado en el patio de una vivienda

De acuerdo con datos de los investigadores revelados por la fiscal Katia Uemura, una hermana de Néstor fue quien alertó a la Policía Nacional sobre lo que pudo haber ocurrido con su hermano.

Una comitiva fiscal y policial allanó la vivienda de Víctor Manuel Santacruz Torres para pedir información sobre la persona desaparecida y una tapa de cemento aparentemente reciente llamó la atención de todos; era el lugar en el que posteriormente se encontrarían con la peor escena, el cuerpo de Néstor Damián fue descuartizado, puesto en un tambor y enterrado en el lugar.

Víctima estaba desaparecida

El 10 de mayo, Néstor Damián Rodríguez informó a sus familiares que iría hasta la casa de su exconcuñado Victor Santacruz Torres con el que también tenía una relación laboral, ya que trabajaba con él en un lavadero y desde ese momento ya no se tuvo noticias sobre su persona. El objetivo de aquella visita era cobrar una plata que le debía.

Sospechoso detenido

En horas de la tarde hoy se realizó un allanamiento en la vivienda de Víctor Santacruz y tras el macabro hallazgo, se procedió a su aprehensión por disposición de la fiscal Katia Uemura.

