Video: transeúntes reducen a presunto asaltante en Lambaré

Un presunto asaltante fue reducido por transeúntes en la avenida Cacique Lambaré, casi Humaitá, tras supuestamente intentar robar a una vendedora de golosinas en la vía pública.

De acuerdo con testigos, el hombre habría intentado perpetrar el atraco, pero fue rápidamente interceptado por personas que se encontraban en la zona, quienes lo persiguieron, lo redujeron a golpes y lo retuvieron hasta la llegada de efectivos policiales.

Lea más: Video: denuncian brutal agresión física entre estudiantes de la UNA

El sospechoso fue entregado a la Policía

Agentes de la Comisaría 4.ª Central intervinieron en el procedimiento y trasladaron al sospechoso, identificado como César Gabriel Pineda Álvarez, de 25 años, quien cuenta con antecedentes por homicidio culposo.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para la prosecución de la investigación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy