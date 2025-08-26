Policiales

Video: transeúntes reducen a presunto asaltante en Lambaré

Un grupo de transeúntes persiguió y redujo a golpes a un joven que intentó asaltar a una vendedora de golosinas en plena vía pública de Lambaré. El sospechoso, con antecedentes por homicidio culposo, fue entregado a la Policía y ya está a disposición del Ministerio Público.

Por ABC Color
26 de agosto de 2025 - 00:42

Un presunto asaltante fue reducido por transeúntes en la avenida Cacique Lambaré, casi Humaitá, tras supuestamente intentar robar a una vendedora de golosinas en la vía pública.

De acuerdo con testigos, el hombre habría intentado perpetrar el atraco, pero fue rápidamente interceptado por personas que se encontraban en la zona, quienes lo persiguieron, lo redujeron a golpes y lo retuvieron hasta la llegada de efectivos policiales.

Lea más: Video: denuncian brutal agresión física entre estudiantes de la UNA

El sospechoso fue entregado a la Policía

Agentes de la Comisaría 4.ª Central intervinieron en el procedimiento y trasladaron al sospechoso, identificado como César Gabriel Pineda Álvarez, de 25 años, quien cuenta con antecedentes por homicidio culposo.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para la prosecución de la investigación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado