Policiales

Video: denuncian brutal agresión física entre estudiantes de la UNA

Este fin de semana se registró una pelea entre estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) luego de un partido de fútbol. El caso fue denunciado por un joven de 25 años que resultó con varias lesiones en el rostro.

Por ABC Color
25 de agosto de 2025 - 19:56

Un partido entre estudiantes de Fisioterapia y Medicina de la UNA el sábado pasado derivó en una pelea en zona del polideportivo de la Facultad de Ciencias Económicas de la mencionada universidad. Uno de los afectados, Ever Ramón Britos Martínez (25), denunció el hecho ante la Policía Nacional en San Lorenzo.

El hecho se registró este sábado y el joven fue hospitalizado ante las lesiones que recibió principalmente en el rostro. Conforme a su denuncia presentada ante la Comisaría 1.ª. de San Lorenzo, supuestamente también intentaron asfixiarlo por varios minutos.

Según un análisis realizado en un centro médico privado, se pudo constatar una “fractura deprimida de huesos propios de la nariz con desviación hacia la izquierda”, al igual que un “hematoma palpebral superior e inferior derecho” y un engrosamiento inflamatorio.

Consejo de la UNA debe reunirse

Una docente de la víctima -quien prefirió guardar su anonimato- precisó que el Consejo de la Universidad Nacional debe reunirse para tratar el caso y así resolver sanciones. Por lo estipulado en el reglamento general, las sanciones pueden ser multas o hasta una suspensión/cancelación total de la matrícula.

Reglamento de la UNA: entre las sanciones se incluye la cancelación definitiva la matrícula del estudiante.
