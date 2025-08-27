Expulsan y entregan al Brasil a serbio vinculado a un grupo criminal

Un ciudadano extranjero intentó salir del país por el puesto de control fronterizo Infante Rivarola (Paraguay) – Cañada Oruro (Bolivia), presentando una documentación falsa. Según informó Migraciones, se presentó como Lisandro Emanuel Larre, de nacionalidad argentina, pero durante la verificación de sus documentos se observaron inconsistencias que motivaron su traslado a inspección secundaria y consulta internacional.

Luego de los controles migratorios y de seguridad, se corroboró que se trataba en realidad de Luka Starcevik, de origen serbio, sobre quien pesa una orden de captura para extradición en la República Federativa del Brasil por un caso de homicidio.

De acuerdo con informaciones preliminares, el extranjero pertenecería a una facción criminal de los Balcanes, que está vinculada a la mafia europea.

El procedimiento culminó con la reciente expulsión del extranjero a través del Puente Internacional de la Amistad, donde fue entregado formalmente a las autoridades de la Policía Federal del Brasil para su prosecución judicial.

