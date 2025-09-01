Supuesto pandillero detenido en la Chacarita por crimen de una madre de familia

La víctima del homicidio fue la señora Ingrid Marlene Cattebeke Ozorio, de 41 años, quien murió el 1 de agosto pasado luego de que fuera baleada al salir al balcón de su casa del barrio Ricardo Brugada, conocido como Chacarita, para tratar de detener el ataque a tiros que estaban sufriendo de parte de tres jóvenes.

Los tiradores, quienes serían miembros de la pandilla conocida como Cara de Guerra, pretendían matar supuestamente al hijo de la mujer, Juan Ángel Domínguez Cattebeke, de 18 años, según la Policía.

De hecho, ya después que su madre fuera herida, Juan Ángel y otros dos jóvenes salieron a perseguir también con armas a los pandilleros contrarios.

En ese momento, se desató una nueva balacera, que quedó grabada por cámaras de seguridad. Esas imágenes, justamente, fueron fundamentales para identificar a los que mataron a la señora Ingrid.

Supuestos pandilleros investigados por homicidio

Supuestamente, los tres pandilleros de Cara de Guerra que asesinaron a la mujer fueron Heber Joel Riveros Mora, de 20 años; Jesús Daniel Aguada Caballero, de 22 años, y Tobías Samuel Jara Mendoza, de 18 años.

Heber Joel sigue prófugo. Jesús Daniel cayó detenido el 22 de agosto pasado en un allanamiento a su casa de la Chacarita. Y ahora también ya fue arrestado Tobías Samuel, el sábado de noche, en una patrulla de la comisaría 5° del mismo barrio.

El jefe de dicha unidad, comisario principal Víctor Presentado, explicó que la operación se efectuó en la zona del club Oriental y que el sospechoso fue ubicado durante una patrulla en convoy, que es una modalidad de trabajo de la Policía que arrojó importantes resultados en los últimos meses en Asunción.