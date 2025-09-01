“Viuda negra”, convocada por 16ª vez para audiencia preliminar

Elisa Noemí Pino Rojas, de 30 años de edad, recluida en la penitenciaría regional de Villarrica, debe presentarse este jueves 4 de setiembre ante el juez de San Juan Nepomuceno, Carlos Darío Flores Rojas, quien a su vez intentará celebrar la audiencia preliminar que ya se pospuso 15 veces, según la queja de los familiares de la víctima.

La mujer es conocida popularmente en el departamento de Caazapá como “viuda negra” debido a que supuestamente mandó a matar a su esposo, Hugo Nelson Aguayo Núñez, de 45 años, en un atentado ocurrido el 19 de diciembre de 2023 en el municipio de San Juan Nepomuceno.

Aunque la mujer quiso hacer creer que se trató de un asalto, una investigación de la Policía Nacional (PN) y el Ministerio Público (MP) determinó que se trató de un crimen por encargo.

La pesquisa concluyó que Elisa planificó el asesinato de su marido con la complicidad de su propia madre, Demetria de la Nieve Rojas Santacruz, actualmente de 51 años, y de su hermana menor, Diana Pino Rojas, ahora de 24 años.

Estas dos cayeron detenidas el 26 de junio de 2024, mismo día en que también fueron detenidos los supuestos sicarios Cristhian David Paredes González, ahora de 29 años, y el cuñado de este, Aldo Troche Cáceres, ahora de 23 años.

La supuesta mandante, Elisa; las supuestas cómplices, Demetria y Diana, y los supuestos autores materiales, Cristhian y Aldo, están acusados por los hechos de homicidio doloso y sicariato.

El fiscal de la causa es Carlos María Mercado Miranda, quien pretende que sea elevada a juicio oral ya que está muy confiado en conseguir ejemplares condenas.

Todos los procesados están en prisión, excepto la señora Demetria, porque padece cáncer.

¿Por qué lo mataron?

Elisa y su esposo Hugo vivían en España con sus dos hijos. Estaban de vacaciones en Paraguay cuando ocurrió la tragedia.

Según la investigación, Elisa habría planeado el homicidio de su marido para quedarse con sus bienes y, a la vez, en venganza por los supuestos maltratos que sufría en España.

También se habló de que Elisa iba a cobrar en España un seguro de vida de unos 150.000 euros si su esposo Hugo moría de manera violenta, tal como sucedió, pero al final la Fiscalía no pudo comprobar esta versión.